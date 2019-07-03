Власти Ленинградской области окажут помощь семье погибшего подводника

С.-ПЕТЕРБУРГ, 3 июл - РИА Новости. Власти Ленинградской области окажут необходимую помощь семье капитана первого ранга Андрея Воскресенского, погибшего в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко.
"Вместе с ленинградцами соболезную близким моряков-подводников, погибших в Баренцевом море. Администрация окажет всю необходимую помощь семье капитана первого ранга кавалера орденов Мужества и ордена "За военные заслуги", жителя Соснового Бора Андрея Воскресенского", - написал Дрозденко в своем аккаунте в Instagram.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
Минобороны РФ в среду обнародовало имена 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ.