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РИА Новости

В Госдуму внесли проект о штрафе за продажу смартфонов без российского ПО

Вчера, 21:22
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкВ здании Государственной Думы РФ в Москве
В здании Государственной Думы РФ в Москве
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Проект закона о штрафах до 1 миллиона рублей за продажу в РФ средств связи (смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией Smart TV), не соответствующих специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению, внесен в ГД, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.
Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях депутатом Госдумы Сергеем Жигаревым.
Президент РФ Владимир Путин перед встречей с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином на полях саммита Группы двадцати в Осаке.29 июня 2019
2 июля, 16:54
Путин поручил представить предложения по использованию отечественного ПО
"Законопроект предусматривает введение административной ответственности за нарушение требований о продаже в Российской Федерации средств связи (смартфоны, компьютеры), которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению", - говорится в пояснительной записке.
Авторы уточняют, что в число таких требований входит наличие на таких устройствах установленных по умолчанию российских программ.
Размер штрафа для индивидуальных предпринимателей предлагается установить от 100 тысяч до 500 тысяч рублей, а для юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей.
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