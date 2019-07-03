В Госдуму внесли проект о штрафе за продажу смартфонов без российского ПО

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Проект закона о штрафах до 1 миллиона рублей за продажу в РФ средств связи (смартфонов, компьютеров, телевизоров с функцией Smart TV), не соответствующих специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению, внесен в ГД, следует из электронной базы данных нижней палаты парламента.

Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях депутатом Госдумы Сергеем Жигаревым.

"Законопроект предусматривает введение административной ответственности за нарушение требований о продаже в Российской Федерации средств связи (смартфоны, компьютеры), которые не соответствуют специальным требованиям к установленному на них программному обеспечению", - говорится в пояснительной записке.

Авторы уточняют, что в число таких требований входит наличие на таких устройствах установленных по умолчанию российских программ.