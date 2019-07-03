Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T22:26Z
https://ria.ru/20190703/1556186431.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155618/53/1556185373_0:238:3072:1966_1036x0_80_0_0_05c7dc4c7912bf4fe9445221af8cf03a.jpg
РИА Новости

Часть обещанной Трампом бронетехники на 4 июля пришла ржавой и без стволов

Вчера, 21:16
31124
© РИА Новости / Михаил ТургиевБронемашины "Брэдли" рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
Бронемашины Брэдли рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Бронемашины "Брэдли" рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал празднование, которого еще не видели: с новейшими танками "Абрамс", "лучшими в мире истребителями" и другой техникой, которая, правда, будет просто выставлена для осмотра.
Американский танк M1A2 Abrams во время учений
21 марта, 13:29
Военный эксперт: с танками Abrams справлялись даже "босоногие повстанцы"США вложат около $6 млрд в модернизацию танка M-1 Abrams, заявил американский президент Дональд Трамп. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Сергей Ченнык, боевое применение этих танков на Ближнем Востоке оказалось не слишком удачным.
Первыми экспонатами, которые появились в центре города, стали две бронемашины "Брэдли". Машины не новые, темной зелено-черной пятнистой защитной окраски. Краска местами облупилась, там хорошо видные пятна ржавчины. Стволы 25-миллиметровых пулеметов сняты, отверстия залеплены зеленым скотчем. Оптика на башне прикрыта картонками, тоже схваченными тем же скотчем.
Бронемашины выставлены на колесных платформах на небольшой аллее слева от мемориала, рядом - пара машин полиции, а под деревом неподалеку спасаются от жары в тени дерева четверо военных, которые сидят на раскладных стульях, уткнувшись в мобильные телефоны.
Газета USA Today ранее опубликовала фотографию, где эти же "Брэдли" еще находятся на железнодорожной платформе. Кроме них, на снимке — два черно-зеленых танка "Абрамс", один джип "Хаммер" пустынной окраски и еще бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88 на гусеничном ходу такого же цвета. Однако где их установят, пока неизвестно.
© РИА Новости / Михаил ТургиевБронемашины "Брэдли" рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
Бронемашины Брэдли рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
© РИА Новости / Михаил Тургиев
Бронемашины "Брэдли" рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
По информации ресурса military.com, в рамках празднования над городом пролетят президентский первый борт, пилотажная группа Blue Angels ("Голубые ангелы") на истребителях F-18, стратегический бомбардировщик-невидимка еще времен холодной войны В-2 Spirit, истребитель пятого поколения F-22, а также новейший истребитель-бомбардировщик F-35. Вертолеты будут представлены машиной Sikorsky/Lockheed Martin VH-92, которая в следующем году должна стать президентским бортом. Президенты США активно пользуются вертолетом, преимущественно для того, чтобы добраться до военной базы под Вашингтоном, откуда вылетают далее самолетом в свои поездки.
На Национальной аллее подготовка к празднику идет полным ходом. Уже возведена сцена, с которой будет выступать Трамп, и установлены огромные экраны с динамиками. Рабочие устанавливают бронированное остекление по периметру сцены.
Президент США Дональд Трамп
2 июля, 02:48
Трамп пообещал впервые показать танки в Вашингтоне на День независимости
1826112316
Обсудить 7
Дональд ТрампСШАВ мире
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
РИА
Новости
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Лента
новостей
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Багаж туристов в аэропорту
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Названы простые способы перейти на здоровое питание
Иконка социальной сети Instagram
В работе Instagram произошел сбой
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Дикий лебедь
Лебедь убил собаку на глазах у хозяина
Доллары
От слов к делу: Россия, Китай и Европа исключают доллар из расчетов
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
01:28В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
01:24РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
01:22В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
01:14Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране
01:10В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
01:06В МИД России объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом
Лента новостейМолния