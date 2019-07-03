Часть обещанной Трампом бронетехники на 4 июля пришла ржавой и без стволов

ВАШИНГТОН, 3 июл — РИА Новости. Первые единицы бронированной техники доставили в среду к мемориалу Авраама Линкольна на Национальной аллее в центре Вашингтона в преддверии празднования Дня независимости 4 июля, передает корреспондент РИА Новости.
Ранее президент США Дональд Трамп обещал празднование, которого еще не видели: с новейшими танками "Абрамс", "лучшими в мире истребителями" и другой техникой, которая, правда, будет просто выставлена для осмотра.
21 марта, 13:29Военный эксперт: с танками Abrams справлялись даже "босоногие повстанцы"США вложат около $6 млрд в модернизацию танка M-1 Abrams, заявил американский президент Дональд Трамп. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Сергей Ченнык, боевое применение этих танков на Ближнем Востоке оказалось не слишком удачным.
Первыми экспонатами, которые появились в центре города, стали две бронемашины "Брэдли". Машины не новые, темной зелено-черной пятнистой защитной окраски. Краска местами облупилась, там хорошо видные пятна ржавчины. Стволы 25-миллиметровых пулеметов сняты, отверстия залеплены зеленым скотчем. Оптика на башне прикрыта картонками, тоже схваченными тем же скотчем.
Бронемашины выставлены на колесных платформах на небольшой аллее слева от мемориала, рядом - пара машин полиции, а под деревом неподалеку спасаются от жары в тени дерева четверо военных, которые сидят на раскладных стульях, уткнувшись в мобильные телефоны.
Газета USA Today ранее опубликовала фотографию, где эти же "Брэдли" еще находятся на железнодорожной платформе. Кроме них, на снимке — два черно-зеленых танка "Абрамс", один джип "Хаммер" пустынной окраски и еще бронированная ремонтно-эвакуационная машина М88 на гусеничном ходу такого же цвета. Однако где их установят, пока неизвестно.
© РИА Новости / Михаил ТургиевБронемашины "Брэдли" рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
Бронемашины "Брэдли" рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
По информации ресурса military.com, в рамках празднования над городом пролетят президентский первый борт, пилотажная группа Blue Angels ("Голубые ангелы") на истребителях F-18, стратегический бомбардировщик-невидимка еще времен холодной войны В-2 Spirit, истребитель пятого поколения F-22, а также новейший истребитель-бомбардировщик F-35. Вертолеты будут представлены машиной Sikorsky/Lockheed Martin VH-92, которая в следующем году должна стать президентским бортом. Президенты США активно пользуются вертолетом, преимущественно для того, чтобы добраться до военной базы под Вашингтоном, откуда вылетают далее самолетом в свои поездки.
На Национальной аллее подготовка к празднику идет полным ходом. Уже возведена сцена, с которой будет выступать Трамп, и установлены огромные экраны с динамиками. Рабочие устанавливают бронированное остекление по периметру сцены.