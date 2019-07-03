Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T21:11Z
https://ria.ru/20190703/1556186357.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

ФСБ задержала банду, похищавшую топливо из нефтепроводов

Вчера, 21:11
2098
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Преступная группа, занимавшаяся хищениями нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов с помощью незаконных врезок, задержана в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.
Задержание произошло в середине апреля, однако об этом ведомство сообщило в среду, 3 июля.
"17 апреля путём захвата с поличным сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области была пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы. Группа специализировалась на хищениях нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов путём криминальных врезок. Так, в период с 12 по 17 апреля злоумышленники похитили бензин из магистрального нефтепродуктопровода", - говорится в сообщении.
Следователями УФСБ России по Нижегородской области было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".
Отмечается, что одним из организаторов преступной группы является гражданин Российской Федерации, ранее судимый за систематическое хищение дизельного топлива из магистральных нефтепродуктопроводов.
Объект компании Укртранснафта
15 июня, 18:35
На Украине обнаружили незаконный трубопровод по перекачке топлива из России
5213162
Обсудить 1
ФСБ РФНижегородская областьПроисшествия
Рекомендуем
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
РИА
Новости
Бронемашины Брэдли рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
Часть обещанной Трампом бронетехники на 4 июля пришла ржавой и без стволов
Отец сфотографировал детей на пляже и спас им жизнь
Археологи раскапывают могилу одного из первых филистимлян в Ашкелоне
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
Лента
новостей
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
В партии Зеленского оценили возможность коалиции с партией Порошенко
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик во время парламентско-общественных слушаний в Государственной думе. 14 сентября 2018
Медведев освободил Валентика от должности руководителя Рослесхоза
В здании Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуму внесли проект о штрафе за продажу смартфонов без российского ПО
Дикий лебедь
Лебедь убил собаку на глазах у хозяина
Кадр из программы Судьба человека с Александрой Яковлевой
Борис Корчевников объяснил резкий набор веса
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Джереми Хант
Глава МИД Британии Хант призвал Китай уважать двусторонние соглашения
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
01:28В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
01:24РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
01:22В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
01:14Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране
01:10В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
01:06В МИД России объяснили, почему диалог с США по ДРСМД не увенчался успехом
Лента новостейМолния