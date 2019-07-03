ФСБ задержала банду, похищавшую топливо из нефтепроводов

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Преступная группа, занимавшаяся хищениями нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов с помощью незаконных врезок, задержана в Нижегородской области, сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ России.

Задержание произошло в середине апреля, однако об этом ведомство сообщило в среду, 3 июля.

"17 апреля путём захвата с поличным сотрудниками УФСБ России по Нижегородской области была пресечена противоправная деятельность этнической преступной группы. Группа специализировалась на хищениях нефтепродуктов из магистральных нефтепродуктопроводов путём криминальных врезок. Так, в период с 12 по 17 апреля злоумышленники похитили бензин из магистрального нефтепродуктопровода", - говорится в сообщении.

Следователями УФСБ России по Нижегородской области было возбуждено и расследуется уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража".