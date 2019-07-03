Никитин предложил создать клуб повышения эффективности управления

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин во время интервью на стенде МИА "Россия сегодня" на Петербургском международном экономическом форуме-2019

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 июл - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин предложил создать клуб губернаторов по повышению эффективности госуправления на Всероссийском форуме "Производительность 360", сообщает пресс-служба правительства региона.

Всероссийский форум, посвященный повышению производительности труда за счет внедрения инструментов бережливого производства, проходит в Нижнем Новгороде 2-3 июля. В работе форума принимают участие более 600 участников со всей России, в том числе главы регионов.

"Я предлагаю создать клуб губернаторов по повышению эффективности госуправления. Это был бы абсолютно добровольный клуб по обмену опытом среди губернаторов, потому что главы регионов должны быть лично вовлечены в процесс. Часть губернаторов уже активно поддержали эту идею. Будем предлагать и остальным", - заявил Никитин.

По его словам, необходимо выстраивать вертикаль внедрения "бережливых технологий" в госуправление.

"Это значит, что нам нужен федеральный проект. Мы договорились оперативно работать над паспортом такого проекта и к осени сделать соответствующие предложения. Необходимо формировать стандарты лучших решений и тиражировать их. Это предполагает научное обеспечение, поэтому мы все согласились, что нам нужен методический образовательный центр и университеты производительности труда. Полученные образцы должны включать в себя не только механизмы, но и выработку необходимой культуры участниками процессов", - добавил глава региона.

Нижегородская область стала одним из первых регионов России, которые включились в нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости". Еще до старта нацпроекта по инициативе губернатора Глеба Никитина с начала 2018 года стартовал совместный проект правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом" "Эффективная губерния" по внедрению бережливых технологий.

Кроме того, область стала первым регионом России, где проекты по внедрению бережливых технологий реализовали сразу в нескольких ключевых сферах: промышленности, сельском хозяйстве, образовании, здравоохранении, социальной защите, строительстве, государственном и муниципальном управлении. В частности, проекты по внедрению инструментов бережливого производства в сельском хозяйстве и образовании стали первым подобным опытом в России.