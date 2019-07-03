Медведев освободил Валентика от должности руководителя Рослесхоза

Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик во время парламентско-общественных слушаний в Государственной думе. 14 сентября 2018

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Ивана Валентика от должности руководителя Рослесхоза по его просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.

"Освободить Валентика Ивана Владимировича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства по его просьбе", - говорится в документе.

Ранее пресс-служба Рослесхоза сообщила, что Валентик подал заявление об увольнении с должности руководителя ведомства в связи с переходом на другое место работы.