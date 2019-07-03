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РИА Новости

Медведев освободил Валентика от должности руководителя Рослесхоза

Вчера, 20:58
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкЗаместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик во время парламентско-общественных слушаний в Государственной думе. 14 сентября 2018
Заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Иван Валентик во время парламентско-общественных слушаний в Государственной думе. 14 сентября 2018
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Ивана Валентика от должности руководителя Рослесхоза по его просьбе, следует из распоряжения правительства, опубликованного на сайте кабинета министров.
"Освободить Валентика Ивана Владимировича от должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации - руководителя Федерального агентства лесного хозяйства по его просьбе", - говорится в документе.
Ранее пресс-служба Рослесхоза сообщила, что Валентик подал заявление об увольнении с должности руководителя ведомства в связи с переходом на другое место работы.
Валентик возглавлял Рослесхоз с 2014 года.
Юрий Трутнев
21 марта, 09:57
Трутнев: Рослесхоз должен объяснить разницу в субсидиях для ДФО и Кавказа
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Иван ВалентикДмитрий МедведевРослесхозРоссияПолитика
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