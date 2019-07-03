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РИА Новости

Конте призвал прекратить боевые действия в Ливии

Вчера, 20:50
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Премьер-министр Италии Джузеппе Конте. Архивное фото
РИМ, 3 июл – РИА Новости, Сергей Старцев. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте призвал к прекращению боевых действий в Ливии и поиску политического решения кризиса.
"Мы осуждаем шокирующую и трагическую атаку на центр заключения в Триполи. Мы неоднократно призывали к прекращению военных действий и подтверждаем, что единственным решением в Ливии является политическое решение", - написал в среду итальянский премьер в Twitter.
Ранее миссия ООН в Ливии (UNSMIL) сообщила, что 44 человека погибли, более 130 пострадали в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи. Как заявил спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе, авиаудар можно расценивать как военное преступление.
Ливийская национальная армия (ЛНА), командующим которой является Халифа Хафтар, в свою очередь отрицает причастность к бомбежке центра содержания нелегалов, обвиняя силы, лояльные правительству нацсогласия, в его преднамеренном обстреле из минометных установок.
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Подконтрольные правительству в Триполи отряды, настаивают в ЛНА, стремятся ввести в заблуждение общественное мнение и возложить вину за произошедшее на армию.
Ранее ВВС ЛНА Халифы Хафтара объявили о начале воздушной операции в ливийской столице Триполи, призвав мирных жителей не приближаться к военным объектам.
Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи.
В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.
После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. Сейчас в стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией.
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Обострение конфликта в ЛивииДжузеппе КонтеХалифа ХафтарЛивияИталияВ мире
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