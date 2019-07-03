Отец сфотографировал детей на пляже и спас им жизнь

"Буквально как только я поднял аппарат в воздух, я увидел тень, движущуюся по воде прямо к ним", — рассказал журналистам он.

"Когда вы думаете об акулах, то представляете их в глубокой воде. <…> Вы не предполагаете, что они приплывут туда, где воды всего лишь по колено. Было страшно наблюдать, как они подплывают так близко к моим детям", — поделилась эмоциями жена Дэна Салли.