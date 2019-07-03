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РИА Новости

Отец сфотографировал детей на пляже и спас им жизнь

Вчера, 20:29
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В США мужчина заметил плавающую около его детей акулу, когда снимал побережье с дрона. Об этом сообщает Fox News.
Инцидент произошел в городе Нью-Смирна-Бич в штате Флорида. Профессиональный фотограф Дэн Уотсон решил снять с высоты своих троих детей, играющих на мелководье. Мужчина заметил приближающееся к малышам темное пятно, которое оказалась акулой.
"Буквально как только я поднял аппарат в воздух, я увидел тень, движущуюся по воде прямо к ним", — рассказал журналистам он.
Уотсон немедленно побежал к жене и сказал ей вывести их на берег.
"Когда вы думаете об акулах, то представляете их в глубокой воде. <…> Вы не предполагаете, что они приплывут туда, где воды всего лишь по колено. Было страшно наблюдать, как они подплывают так близко к моим детям", — поделилась эмоциями жена Дэна Салли.
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