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РИА Новости

Военные за сутки испекли для пострадавших от паводка три тонны хлеба

Вчера, 20:28
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© РИА Новости / Кирилл Шипицин / Перейти в фотобанкУнесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
© РИА Новости / Кирилл Шипицин
Перейти в фотобанк
ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) раздали населению города Тулун Иркутской области, пострадавшего от паводка, за сутки 3 тонны испеченного автономным заводом хлеба, а также 180 тонн воды, сообщили в среду в пресс-службе округа.
"Выполнен подвоз 180 тонн воды, из них 100 тонн - это питьевая. Также для населения испекли и раздали 2,5 тысячи булок хлеба, это 3 тонны изделий", - сказали в пресс-службе ЦВО.
Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8, а также хлебозавод и 10 автоцистерн. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.
Режим ЧС действует в Иркутской области из-за паводка в шести районах: Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском и Куйтунском. По последним данным МЧС РФ, в результате паводка погибли 20 человек, еще 15 числятся пропавшими без вести. Президент РФ Владимир Путин в среду подписал указ, согласно которому наводнение в Иркутской области считается чрезвычайной ситуацией федерального масштаб
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