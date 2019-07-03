Военные за сутки испекли для пострадавших от паводка три тонны хлеба

ИРКУТСК, 3 июл - РИА Новости. Подразделения Центрального военного округа (ЦВО) раздали населению города Тулун Иркутской области, пострадавшего от паводка, за сутки 3 тонны испеченного автономным заводом хлеба, а также 180 тонн воды, сообщили в среду в пресс-службе округа.

"Выполнен подвоз 180 тонн воды, из них 100 тонн - это питьевая. Также для населения испекли и раздали 2,5 тысячи булок хлеба, это 3 тонны изделий", - сказали в пресс-службе ЦВО.

Ранее сообщалось, что в район ЧС направлено около тысячи военнослужащих, около 300 единиц военной и специальной техники, один самолет Ан-12 и два вертолета Ми-8, а также хлебозавод и 10 автоцистерн. Военные будут участвовать в расчистке затронутых паводком районов, мониторинге биологической обстановки, оказывать медицинскую помощь и эвакуировать пострадавших. Для ведения воздушной разведки задействуют два расчета беспилотников.