В Италии проснулся вулкан на острове, где отдыхают богатые туристы

РИМ, 3 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Вулкан на острове Стромболи к северу от Сицилии выбросил столб дыма после серии взрывов и извержения, сообщает национальный институт геофизики и вулканологии Италии.

По словам очевидцев, по склону горы стекают два потока лавы. Падающий с неба пепел привел к нескольким возгораниям на небольшом острове, известном как место отдыха богатых туристов.

Как передает местное издание La Sicilia, часть отдыхающих после взрывов запаниковали и поспешили броситься в море.

Очевидцы с расположенного в 20 километрах острова Липари сообщают, что слышали грохот. Половина острова Стромболи не видна из-за дыма, который поднимается вверх.