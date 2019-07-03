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РИА Новости
Туризм

В Италии проснулся вулкан на острове, где отдыхают богатые туристы

Вчера, 20:23
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© Фото : Pixabay/camuxВулкан Стромболи в Тирренском море
Вулкан Стромболи в Тирренском море
© Фото : Pixabay/camux
РИМ, 3 июл – РИА Новости, Александр Логунов. Вулкан на острове Стромболи к северу от Сицилии выбросил столб дыма после серии взрывов и извержения, сообщает национальный институт геофизики и вулканологии Италии.
По словам очевидцев, по склону горы стекают два потока лавы. Падающий с неба пепел привел к нескольким возгораниям на небольшом острове, известном как место отдыха богатых туристов.
Как передает местное издание La Sicilia, часть отдыхающих после взрывов запаниковали и поспешили броситься в море.
Очевидцы с расположенного в 20 километрах острова Липари сообщают, что слышали грохот. Половина острова Стромболи не видна из-за дыма, который поднимается вверх.
Представители службы гражданской обороны заявили, что при извержении вулкана жители и туристы не пострадали. Береговая охрана, в свою очередь, готова вывезти с острова всех желающих, но отмечает, что причин для эвакуации нет.
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