Минобороны опубликовало имена погибших подводников

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Минобороны на своем официальном Минобороны на своем официальном сайте опубликовало имена и фотографии 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ:

— Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович, Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович, — Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович, Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович, — капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович, капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович, — капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович, капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович, — капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич, капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич, — капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович, капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович, — капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич, капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич, — капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич, капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич, — капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович, капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович, — капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович, капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович, — подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич, подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич, — капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич, капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич, — капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич, капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич, — капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич. капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.

В ведомстве отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.

Трагедия в Баренцевом море

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел 1 июля.

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, всех погибших представят к государственным наградам. Ведомство окажет их семьям помощь и поддержку.

Подробности произошедшего не раскрываются, так как это относится к категории гостайны.

Известно, что на борту глубоководного аппарата находился гражданский специалист, который выжил во время пожара. Его спасение стало возможным благодаря действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева.

Именно он вывел специалиста из охваченного огнем отсека, а затем задраил люк, чтобы вместе с другими членами команды предотвратить распространение пожара по всему аппарату.