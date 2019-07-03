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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Минобороны опубликовало имена погибших подводников

Вчера, 20:07
81968
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Минобороны на своем официальном сайте опубликовало имена и фотографии 14 погибших в результате пожара на глубоководном аппарате ВМФ:
Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Долонский Денис Владимирович,
Герой Российской Федерации, капитан 1 ранга Филин Николай Иванович,
капитан 1 ранга Абанкин Владимир Леонидович,
капитан 1 ранга Воскресенский Андрей Владимирович,
капитан 1 ранга Иванов Константин Анатольевич,
капитан 1 ранга Опарин Денис Александрович,
капитан 1 ранга Сомов Константин Юрьевич,
капитан 2 ранга Авдонин Александр Валерьевич,
капитан 2 ранга Данильченко Сергей Петрович,
капитан 2 ранга Соловьев Дмитрий Александрович,
подполковник медицинской службы Васильев Александр Сергеевич,
капитан 3 ранга Кузьмин Виктор Сергеевич,
капитан 3 ранга Сухиничев Владимир Геннадьевич,
капитан-лейтенант Дубков Михаил Игоревич.
В ведомстве отметили, что погибшие не раз принимали участие в сложнейших подводных экспедициях по исследованию Арктики c погружением на предельные глубины.
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Трагедия в Баренцевом море

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел 1 июля.
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, всех погибших представят к государственным наградам. Ведомство окажет их семьям помощь и поддержку.
Подробности произошедшего не раскрываются, так как это относится к категории гостайны.
Известно, что на борту глубоководного аппарата находился гражданский специалист, который выжил во время пожара. Его спасение стало возможным благодаря действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева.
Именно он вывел специалиста из охваченного огнем отсека, а затем задраил люк, чтобы вместе с другими членами команды предотвратить распространение пожара по всему аппарату.
В Минобороны подчеркнули, что "ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат".
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Пожар на подводном аппарате МинобороныМинистерство обороны РФРоссия
Популярные комментарии
Жаль ребят, вечная память
3 июля, 20:42
sergey sеrgey
95111903
Что на одной подлодке делало столько много капитанов 1 ранга и героев РФ? какую такую боевую задачу они там выполняли? Тайна. Тогда не надо сообщать о пожаре если это тайна. Вы всей страной скорбите, а почему это случилось не ваше дело.
3 июля, 20:55
ГФГеннадий Фролков
41123858
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