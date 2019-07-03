МИД оценил отказ Канады впускать жителей Донбасса с российскими паспортами

ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. Запрет Канады на въезд жителей Донбасса с российскими паспортами заслуживает только негативной реакции, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Ранее глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Канада намерена не допускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
"Такое решение Канады, как мы можем на него реагировать? Конечно, только негативно", - сказал высокопоставленный дипломат.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев.