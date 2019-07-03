Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T20:02Z
https://ria.ru/20190703/1556184245.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155557/21/1555572101_0:316:3077:2047_1036x0_80_0_0_7c0f59c9b914a145fde9610334df71f4.jpg
РИА Новости

МИД оценил отказ Канады впускать жителей Донбасса с российскими паспортами

Вчера, 20:02
3981
© РИА Новости / Сергей Пивоваров / Перейти в фотобанкПаспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в фотобанк
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины. Архивное фото
ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. Запрет Канады на въезд жителей Донбасса с российскими паспортами заслуживает только негативной реакции, заявил в среду РИА Новости замглавы МИД РФ Григорий Карасин.
Ранее глава МИД Канады Христя Фриланд заявила, что Канада намерена не допускать в страну жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР с российскими паспортами.
"Такое решение Канады, как мы можем на него реагировать? Конечно, только негативно", - сказал высокопоставленный дипломат.
Президент РФ Владимир Путин 24 апреля подписал указ об упрощенном получении российских паспортов жителями самопровозглашенных ЛНР и ДНР. Он заявил, что вопрос носит чисто гуманитарный характер, у России нет желания создавать проблемы Киеву, но ситуация с гражданскими правами в Донбассе переходит границы.
Паспорта граждан ДНР и РФ
Вчера, 16:25
Более двух тысяч жителей ДНР получили российские паспорта
Меньше чем через неделю в селе Покровское Ростовской области открылся Центр выдачи российских паспортов в упрощенном порядке для жителей ДНР, а в Новошахтинске - для жителей ЛНР. Документы в них принимаются от уполномоченных лиц ДНР и ЛНР. МВД России сообщало, что процесс рассмотрения может занимать до трех месяцев.
54120189
Обсудить 2
МИД РФГригорий КарасинКанадаРоссияУкраинаВ мире
Рекомендуем
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
РИА
Новости
Отец сфотографировал детей на пляже и спас им жизнь
Дикий лебедь
Лебедь убил собаку на глазах у хозяина
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Киев не прислал нового ответа на ноту об украинских моряках, заявил Карасин
Лента
новостей
Бронемашины Брэдли рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
Часть обещанной Трампом бронетехники на 4 июля пришла ржавой и без стволов
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
В партии Зеленского оценили возможность коалиции с партией Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
Россия выдала Литве лидера ОПГ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Председатель комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий
Слуцкий допустил отказ от выплаты взносов в Совет Европы за 2017-2018 годы
Джереми Хант
Глава МИД Британии Хант призвал Китай уважать двусторонние соглашения
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Карасин назвал заявления президента Грузии о России непозволительными
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Эксперт объяснил, зачем суд в Киеве затягивает дело Вышинского
Председатель ПАСЕ Лилиан Мори Паскье
Глава ПАСЕ прокомментировала отзыв Украиной приглашений наблюдателям
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:22Россия не видит готовности США обсуждать продление СНВ-3, заявил Путин
03:21Главархив Москвы рассекретил документы о партизанах в годы ВОВ
03:17ВЦИОМ: только 11% россиян считают уместным поцелуй мужчин при встрече
03:05Более половины россиян любят целоваться, узнали во ВЦИОМ
03:02Центр Хруничева запретил увольнять заявивших о коррупции работников
02:59Иракские силовики сообщили о ликвидации восьми боевиков на западе страны
02:57Путин: Россия заинтересована в возобновлении полноформатных отношений с ЕС
02:55Путин назвал назвал цель шумихи вокруг "вмешательства" РФ в выборы в Европе
02:53Путин назвал ключевое отличие России от США
02:52Компанию Маслякова хотят лишить через суд права на бренд КВН
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
Лента новостейМолния