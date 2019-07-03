Минздрав предложил проверять водителей на психоактивные вещества

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минздрав России предлагает ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.

"Внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)",- говорится в документе.

Проект разработан для улучшения медицинского обеспечения безопасности дорожного движения, отмечается в пояснительной записке к проекту.