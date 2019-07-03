Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T20:02Z
https://ria.ru/20190703/1556184184.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Минздрав предложил проверять водителей на психоактивные вещества

Вчера, 20:02
841
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Минздрав России предлагает ввести тестирование водителей на употребление психоактивных веществ при прохождении медицинского освидетельствования или при прохождении медкомиссии перед получением водительских прав, следует из проекта, опубликованного на федеральном портале проектов нормативно-правовых актов.
"Внести изменения в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)",- говорится в документе.
Проект разработан для улучшения медицинского обеспечения безопасности дорожного движения, отмечается в пояснительной записке к проекту.
"Проектом приказа предусматривается обязательное исследование биологических сред организма человека с целью диагностики употребления психоактивных веществ при решении вопроса медицинского допуска к управлению транспортными средствами",- отмечается в пояснительной записке.
Камера фиксации нарушений правил дорожного движения
Вчера, 14:44
ГИБДД разработает требования к установке камер фиксации на дорогах
26320012
Обсудить 1
Министерство здравоохранения РФРоссияОбщество
Рекомендуем
Опенок толстоногий
Минсельхоз предложил регулировать сбор грибов и ягод
РИА
Новости
В здании Государственной Думы РФ в Москве
В Госдуму внесли проект о штрафе за продажу смартфонов без российского ПО
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины
МИД оценил отказ Канады впускать жителей Донбасса с российскими паспортами
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Лента
новостей
Посольство Российской Федерации в Великобритании
Россия удивилась заявлению Британии о доступе наблюдателей в Крым
Бронемашины Брэдли рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
Часть обещанной Трампом бронетехники на 4 июля пришла ржавой и без стволов
Президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский призвал канадских бизнесменов инвестировать в Украину
Унесенный паводком дом в городе Тулун в Иркутской области
Военные за сутки испекли для пострадавших от паводка три тонны хлеба
Россия выдала Литве лидера ОПГ
Энни Лавгроув в больнице
Болячки во рту девушки оказались смертельно опасной болезнью
Отец сфотографировал детей на пляже и спас им жизнь
Дикий лебедь
Лебедь убил собаку на глазах у хозяина
Смартфон
В Китае на границе в телефоны туристов устанавливают секретное приложение
Бари Алибасов в своей квартире
Алибасов представил новые доказательства отравления
Археологи раскапывают могилу одного из первых филистимлян в Ашкелоне
Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
01:28В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
01:24РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
01:22В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
01:14Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране
01:10В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
Лента новостейМолния