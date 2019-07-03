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РИА Новости

Женевским дискуссиям по Закавказью нет альтернативы, заявил Карасин

Вчера, 19:56
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. Женевским дискуссиям по Закавказью не может быть альтернативы, только наращивание вооружений и война, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда переговоров.
"У нас нет никаких альтернатив: это единственный формат, в котором встречаются представители Грузии, Абхазии и Южной Осетии. Нет других форматов. Либо собираться в Женеве, либо наращивать вооруженные силы и воевать. Это я грубо говорю, но Женевские дискуссии - лучшее средство от накопления нервозности и негатива на Южном Кавказе", - сказал Карасин.
Женевские дискуссии по безопасности и стабильности на Южном Кавказе регулярно проводятся с октября 2008 года. Один из главных вопросов - подписание документа о неприменении силы. Москва, Цхинвал и Сухум призывают Тбилиси подписать это соглашение, но Грузия, не признающая независимости своих бывших автономий, настаивает, что обязательство о неприменении силы должна взять на себя Россия. Южная Осетия и Абхазия подчеркивали, что Грузии следует заключить это соглашение именно с двумя республиками, а не с РФ, которая не является стороной конфликта.
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Женевские дискуссииМИД РФГригорий КарасинРоссияПолитика
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