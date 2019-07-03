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РИА Новости

Путин наградил Рошаля орденом Александра Невского

Вчера, 19:45
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЛеонид Рошаль
Леонид Рошаль
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин наградил орденом Александра Невского президента НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонида Рошаля, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"За большой вклад в развитие здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу наградить: орденом Александра Невского Рошаля Леонида Михайловича", - говорится в документе.
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Кроме того, орденом Дружбы награждены уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева, генеральный директор "Группы Энел" итальянец Франческо Страче, советник президента Ливана Амаль Абу Зейд, посол РФ в Австралии Алексей Павловский, посол по особым поручениям МИД РФ Константин Шувалов.
Также, согласно указу, директор департамента музеев Министерства культуры Владислав Кононов награжден медалью ордена "За заслуги перед отечеством" II степени.
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Леонид РошальВладимир ПутинРоссияОбщество
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