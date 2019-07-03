Лебедь убил собаку на глазах у хозяина

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. В Дублине лебедь расправился с собакой на глазах у хозяина, В Дублине лебедь расправился с собакой на глазах у хозяина, сообщает The Irish Sun.

Инцидент произошел в парке Тереньюра. Мужчина гулял вместе с кокер-спаниелем. Питомец решил поплавать в пруду, однако на него неожиданно напал лебедь. Птица била собаку крыльями в течение нескольких секунд.

Очевидцы пытались отвлечь разъяренное животное криками, а хозяин кокер-спаниеля бросил в воду телефон. Однако окружающим не удалось спасти собаку.

"Бедный пес не понимал, что происходит, и плыл прямо к птице", — сказал один из очевидцев.

Смотритель парка Пол Дуиньян прибыл на место происшествия вместе с двумя коллегами и достал мертвое животное с помощью сети.

"Я никогда не слышал, чтобы подобное происходило раньше", — признался Дуиньян.