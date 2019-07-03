Россия выдала Литве лидера ОПГ

"По имеющейся информации, в апреле 2012 года фигурант организовал группу лиц в целях совершения мошенничества в банковской сфере. Александр Родзевич с сообщниками незаконно получил доступ к сведениям о владельцах банковских карт и счетов, с которых впоследствии похитил значительную сумму денежных средств", - сообщила Ирина Волк.