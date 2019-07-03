Россия выдала Литве лидера ОПГ

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Сотрудники МВД России совместно с сотрудниками ФСИН передали представителям правоохранительных органов Литвы лидера организованной преступной группы, гражданина Литвы Александра Родзевича, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
"По имеющейся информации, в апреле 2012 года фигурант организовал группу лиц в целях совершения мошенничества в банковской сфере. Александр Родзевич с сообщниками незаконно получил доступ к сведениям о владельцах банковских карт и счетов, с которых впоследствии похитил значительную сумму денежных средств", - сообщила Ирина Волк.
Родзевич был объявлен литовскими правоохранителями в розыск и попытался скрыться в России. В ноябре 2018 года российские полицейские смогли его задержать в Москве.