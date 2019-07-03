Зеленский призвал канадских бизнесменов инвестировать в Украину

КИЕВ, 3 июл – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский на встрече с представителями бизнеса, входящих в Economic Club of Canada, призвал инвестировать в Украину, сообщила в среду пресс-служба главы государства.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что Канада и Украина будут работать над расширением торгового соглашения.

"Инвестируйте в Украину! Почему? Потому что мы - одна из самых перспективных стран с большим потенциалом роста", - приводит слова Зеленского пресс-служба.

По его словам, новое руководств Служб безопасности, Государственной пограничной службы, а также налоговой и таможенной служб должны "побороть контрабанду и коррупцию". Он подчеркнул, что преодоление коррупции и выведение экономики из тени создаст потенциал поступления 10 миллиардов долларов в госбюджет.