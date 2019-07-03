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РИА Новости
Ситуация в Судане

Военный совет в Судане амнистировал 235 повстанцев

Вчера, 19:37
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© РИА Новости / Салих Башир / Перейти в фотобанкУчастники мирного митинга на одной из улиц Хартума
Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума
© РИА Новости / Салих Башир
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Участники мирного митинга на одной из улиц Хартума. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переходный военный совет Судана амнистировал 235 членов движения за освобождение Судана (ДСО), одного из ведущих политических и военных движений в регионе Дарфур, заявил глава совета Абдель Фаттах аль-Бурхан.
"Было издано постановление об общей амнистии заключенных членов движения за освобождение Судана во главе с Аркуой Минни Миннави. Число подпадающих под амнистию составляет 235 заключенных, и они будут немедленно отпущены", - написал аль-Бурхан в своем микроблоге в Twitter.
В регионе Дарфур на западе Судана с 2003 года время от времени возникает вооруженное противостояние между правительством Судана и повстанческими сепаратистскими группировками. В 2007 году СБ ООН утвердил направление в регион военных и полицейских совместной миссии ООН и Африканского союза.
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