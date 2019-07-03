Военный совет в Судане амнистировал 235 повстанцев

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Переходный военный совет Судана амнистировал 235 членов движения за освобождение Судана (ДСО), одного из ведущих политических и военных движений в регионе Дарфур, заявил глава совета Абдель Фаттах аль-Бурхан.

"Было издано постановление об общей амнистии заключенных членов движения за освобождение Судана во главе с Аркуой Минни Миннави. Число подпадающих под амнистию составляет 235 заключенных, и они будут немедленно отпущены", - написал аль-Бурхан в своем микроблоге в Twitter.