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РИА Новости

Карасин считает призывы об ускоренном принятии Грузии в НАТО опасными

Вчера, 19:27
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. Россия считает опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
"Отдельной темой мы вместе с нашими партнерами из Абхазии и Южной Осетии выделили тематику растущей активности США и НАТО в регионе Южного Кавказа; многочисленных, довольно масштабных многонациональных учений этого военно-политического блока", - сказал Карасин.
"С нашей стороны подчеркнули опасность в преддверии декабрьского саммита НАТО в Лондоне проталкивания разного рода тезисов об ускоренном принятии Грузии в члены альянса", - подчеркнул он.
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