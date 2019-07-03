Карасин считает призывы об ускоренном принятии Грузии в НАТО опасными

ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. Россия считает опасными тезисы об ускоренном принятии Грузии в НАТО, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.

"Отдельной темой мы вместе с нашими партнерами из Абхазии и Южной Осетии выделили тематику растущей активности США и НАТО в регионе Южного Кавказа; многочисленных, довольно масштабных многонациональных учений этого военно-политического блока", - сказал Карасин.