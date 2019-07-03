Более трех тысяч пострадавших в Иркутской области домов нельзя восстановить

ИРКУТСК, 3 июл – РИА Новости. Почти 3,5 тысячи домов в зоне паводка в Иркутской области не подлежат восстановлению, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

Паводки в Иркутской области начались в конце июня, введен режим ЧС. Пострадали шесть районов. По данным регионального главка МЧС на утро 3 июля, остаются подтопленными около 3,5 тысячи жилых домов в 31 населенном пункте. По данным МЧС, погибли 20 человек, судьба 15 пока неизвестна. Всего от паводка пострадало 98 населенных пункта, более 33 тысяч человек.

В настоящее время комиссии в зоне паводка обследовали 9,1 тысячи жилых домов, попавших под затопление.

Согласно сообщению, "3489 домов (36%) не подлежат восстановлению, в 5826 домах (64%) ремонт возможен".