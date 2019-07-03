Ученые расшифровали геном и раскрыли родину филистимлян

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Ученые успешно извлекли генетический материал из костей, найденных в могилах "первых филистимлян" в израильском Ашкелоне, и подтвердили, что их владельцы действительно принадлежали к этому народу. Они оказались выходцами из Европы, пишут генетики в журнале Ученые успешно извлекли генетический материал из костей, найденных в могилах "первых филистимлян" в израильском Ашкелоне, и подтвердили, что их владельцы действительно принадлежали к этому народу. Они оказались выходцами из Европы, пишут генетики в журнале Science Advances.

"Жители Ашкелона сильно отличались в генетическом плане от других обитателей Леванта начала железного века. Они проникли сюда примерно в то же время, что и библейские филистимляне. Скорее всего, их родиной был юг Европы, но более точно мы сможем сказать только после того, как найдем новые образцы ДНК", — отмечает Михал Фельдман (Michal Feldman) из Института изучения истории человечества в Йене (Германия).

Филистимляне, если судить по источникам библейских времен, были одним из "народов моря" древних египтян, так называемыми пеласгами, которые безуспешно попытались захватить Древний Египет. Они были или отброшены, или расселены по территории современной Палестины победившим их фараоном Рамзесом III в 12 веке до нашей эры.

Одним из крупнейших городов филистимлян стало поселение Геф, родина Голиафа. Оно просуществовало до VIII века до нашей эры, когда его разрушил Хазаель, царь Арамеи. Ворота этого города, а также десятки кладбищ филистимлян, были найдены за последние десятилетия на территории Израиля.

Три года назад археологи из Гарвардского университета под руководством Лоренса Стэгера (Lawrence Stager) заявили, что им удалось найти у ворот израильского города Ашкелон еще одну усыпальницу филистимлян, где были захоронены останки свыше двухсот представителей этого народа.

Американские ученые предположили, что им удалось найти самые древние следы филистимлян в истории. Кладбище было построено, как показывают данные радиоуглеродного анализа, в XI веке до нашей эры. Их израильские коллеги усомнились в этом, посчитав найденные ими артефакты следами финикийской культуры, что породило очередной большой научный диспут.

Несколько лет назад к этим спорам подключилась команда палеогенетиков, которой руководил Йоханнес Краузе (Johannes Krause), один из известных научных "некромантов", восстановивший геномы древних микенцев, жителей острова Крит, древних египтян и многих других народов античности.

Заручившись поддержкой археологов, генетики отобрали около сотни костей, в том числе и останки младенца, извлекли из них обрывки ДНК и попытались восстановить геномы обитателей античного Ашкелона. Генетический материал сохранился только в десяти из них, однако этого было достаточно как для раскрытия "личности" горожан, так и поисков их родины.

© Фото : Robert Walch, Leon Levy Expedition to Ashkelon Могила ребенка, найденная в Ашкелоне © Фото : Robert Walch, Leon Levy Expedition to Ashkelon Могила ребенка, найденная в Ашкелоне

Как оказалось, обитатели этого поселения были совсем не похожи на другие народы, населявшие Левант и весь Ближний Восток в целом во времена античности. В генетическом плане они были ближе к жителям античной Турции, древним грекам и прочим европейским народам, чем к древним израильтянам и финикийцам.

Что еще интереснее, все "европейские" следы, найденные в геноме филистимлян, исчезли из их генофонда буквально за два столетия. Мигранты из Европы, как отмечают ученые, буквальным образом "растворились" среди жителей Ближнего Востока и не оставили следов среди современных народов Леванта.

Тем не менее, все это показывает, что критики Стэгера и его команды ошибались – обитатели Ашкелона действительно были филистимлянами, потомками "народов моря", а не финикийцами или местными жителями, перенявшими их обычаи.