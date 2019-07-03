Вышинский для Киева не обвиняемый, а заложник, считает эксперт

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Киеве идет сознательное затягивание процесса по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, с течением времени становится ясно, что он не обвиняемый, а заложник, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

В среду Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля, поскольку прокуроры не были готовы к заседанию.

"Чем дальше, тем больше становится ясно, что речь не идет о правосудии, и Вышинский не обвиняемый. Вышинский явно заложник, то есть его держат в качестве заложника для того, чтобы в дальнейшем использовать для какого-то обмена, то есть сознательно идет затягивание процесса", - сказал РИА Новости Жарихин.

По мнению эксперта, надежды на то, что Вышинского освободят по подписку о невыезде или под домашний арест оснований не имеют. "Его будут держать в СИЗО до тех пор, пока это политически будет выгодно украинской власти", - добавил он.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.