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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Вышинский для Киева не обвиняемый, а заложник, считает эксперт

Вчера, 19:01
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. В Киеве идет сознательное затягивание процесса по делу руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, с течением времени становится ясно, что он не обвиняемый, а заложник, считает заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.
В среду Подольский районный суд Киева объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля, поскольку прокуроры не были готовы к заседанию.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
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Эксперт о деле Вышинского: такое ощущение, что идет затягивание процессаСуд в Киеве объявил перерыв в деле руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского из-за неготовности прокуроров. Эксперт Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik назвал подход украинских представителей к этому делу циничным.
"Чем дальше, тем больше становится ясно, что речь не идет о правосудии, и Вышинский не обвиняемый. Вышинский явно заложник, то есть его держат в качестве заложника для того, чтобы в дальнейшем использовать для какого-то обмена, то есть сознательно идет затягивание процесса", - сказал РИА Новости Жарихин.
По мнению эксперта, надежды на то, что Вышинского освободят по подписку о невыезде или под домашний арест оснований не имеют. "Его будут держать в СИЗО до тех пор, пока это политически будет выгодно украинской власти", - добавил он.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Вчера, 17:32
Суд в Киеве объявил перерыв в деле Вышинского из-за неготовности прокуроров
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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