Минобороны рассказало о погибших подводниках

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Среди погибших на аппарате ВМФ семь капитанов 1 ранга, три капитана 2 ранга, два капитана 3 ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы, в ближайшее время будет опубликован список погибших моряков-подводников, сообщили в МО РФ.

По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.