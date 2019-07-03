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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

Минобороны рассказало о погибших подводниках

Вчера, 19:00
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкГерб на ограде здания Министерства обороны РФ
Герб на ограде здания Министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Среди погибших на аппарате ВМФ семь капитанов 1 ранга, три капитана 2 ранга, два капитана 3 ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы, в ближайшее время будет опубликован список погибших моряков-подводников, сообщили в МО РФ.
По информации Минобороны РФ, в российских территориальных водах 1 июля на научно-исследовательском глубоководном аппарате произошел пожар, в результате погибли 14 моряков. Во вторник президент РФ Владимир Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу лично поехать в Североморск и заслушать доклады о причинах ЧП, а также оказать помощь и поддержку семьям погибших моряков. В среду утром Шойгу прибыл в Североморск, где провел совещание с членами комиссии по установлению причин пожара.
"Среди погибших семь капитанов 1 ранга, двое из которых Герои России, три капитана 2 ранга, два капитана 3 ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы. В ближайшее время Минобороны опубликует список погибших моряков-подводников, которые ценой своих жизней спасли своих товарищей и глубоководный аппарат", - говорится в сообщении.
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