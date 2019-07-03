В Башкирии хотят открыть федеральный вуз ради "стобалльников"

Ученицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена

УФА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ дало возможность властям Башкирии открыть в регионе федеральный университет, чтобы не было "утечки" выпускников школ республики, которые сдают ЕГЭ на сто баллов, заявил на оперативном совещании врио главы Башкирии Радий Хабиров.

По данным минобразования республики, по сравнению с прошлым годом увеличилось количество 100-балльных экзаменационных работ, почти вдвое – до 108. При этом 68 "стобалльников" планируют поступать в высшие учебные заведения за пределами Башкирии.

"На встрече с (премьер-министром РФ) Дмитрием Анатольевичем Медведевым мы в том числе обсуждали вопрос создания в Уфе научно-образовательного центра. Республика обязательно должна попасть во вторую волну. Также мы переговорили по вопросу создания в республике федерального университета, чтобы наши стобалльники не уезжали из региона", - сказал Хабиров.

Он отметил, что это сложная задача, так как заявочный период прошел, но есть понимание со стороны председателя правительства страны.