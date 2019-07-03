Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-03T19:00Z
https://ria.ru/20190703/1556182509.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155494/00/1554940025_0:0:3140:1767_1036x0_80_0_0_8136b509c25fbdab17f77e3d139eabc5.jpg
РИА Новости

В Башкирии хотят открыть федеральный вуз ради "стобалльников"

Вчера, 19:00
282
© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУченицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
Ученицы ищут свои фамилии в списках на сдачу единого государственного экзамена
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
УФА, 3 июл - РИА Новости. Правительство РФ дало возможность властям Башкирии открыть в регионе федеральный университет, чтобы не было "утечки" выпускников школ республики, которые сдают ЕГЭ на сто баллов, заявил на оперативном совещании врио главы Башкирии Радий Хабиров.
По данным минобразования республики, по сравнению с прошлым годом увеличилось количество 100-балльных экзаменационных работ, почти вдвое – до 108. При этом 68 "стобалльников" планируют поступать в высшие учебные заведения за пределами Башкирии.
"На встрече с (премьер-министром РФ) Дмитрием Анатольевичем Медведевым мы в том числе обсуждали вопрос создания в Уфе научно-образовательного центра. Республика обязательно должна попасть во вторую волну. Также мы переговорили по вопросу создания в республике федерального университета, чтобы наши стобалльники не уезжали из региона", - сказал Хабиров.
Он отметил, что это сложная задача, так как заявочный период прошел, но есть понимание со стороны председателя правительства страны.
"Нам дан карт-бланш, и мы должны плотно работать в этом направлении с федеральными министерствами", - пояснил врио главы республики.
Занятие
2 июля, 09:00
"Русский Кембридж": в ТПУ приходят учиться студенты вслед за родителями
501002
Обсудить 1
Радий ХабировРеспублика БашкортостанОбразование - ОбществоОбщество
Рекомендуем
Президент Украины Владимир Зеленский и глава МИД Канады Христя Фриланд во время встречи в Торонто. 2 июля 2019
Глава МИД Канады начала выступление перед Зеленским с цитаты Путина
РИА
Новости
Президент Владимир Путин
Путин освободил от должности трех генералов
Владимир Путин провел встречу с министром обороны Сергеем Шойгу после гибели 14 моряков
Путин прокомментировал гибель российских подводников
Тбилиси
МВД Грузии прокомментировало видео с нападением на россиян
Лента
новостей
Кадр из сериала Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел
Вышел трейлер фильма "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2"
Горожане в фонтане парка 300-летия Санкт-Петербурга
Вильфанд рассказал, какая погода ждет россиян в июле
Здание Государственной Думы РФ
В Госдуме предложили приравнять базовый оклад зарплаты учителей к МРОТ
Названы простые способы перейти на здоровое питание
Багаж туристов в аэропорту
Опытные туристы рассказали, что не стоит брать с собой в отпуск
Иконка социальной сети Instagram
В работе Instagram произошел сбой
Танк КВ-1
На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем
Дикий лебедь
Лебедь убил собаку на глазах у хозяина
Доллары
От слов к делу: Россия, Китай и Европа исключают доллар из расчетов
Маргарита Грачева
Искалеченная мужем Маргарита Грачева снялась в откровенной фотосессии
Владимир Рязанов
Ограбили и помочились. В Ростове компания мужчин насмерть забила сироту
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:45Путин назвал условие диалога с Киевом
02:32У Южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,4
02:31Евродепутат: фракция евроскептиков в ЕП ведет переговоры о расширении
02:29Трамп предостерег Иран от угроз
02:27Бронемашины "Брэдли" в Вашингтоне оказались "украшением" сцены для Трампа
02:24Евроскептики выступят за развитие связей с Россией, заявил евродепутат
02:22Депутат: партии мейнстрима ищут поддержку двух фракций для коалиции в ЕП
02:19Венесуэла предупредила граждан США об отсутствии защиты на своей территории
02:18Евродепутат прокомментировал итоги саммита ЕС
02:14Пушков назвал конвульсиями отказ Киева пустить наблюдателей ПАСЕ на выборы
02:13Евродепутат: саммит ЕС стал "фасадом" для скрытых договоренностей
02:08В Египте туристы смогут бесплатно делать фотографии в музеях и у памятников
01:56В Минске во время праздничного салюта пострадали три человека
01:50В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
01:43Перу пригласила Россию на встречу по ситуации в Венесуэле
01:28В МИД России отметили важность встречи в США группы по ядерному разоружению
01:24РФ приветствует поддержку США идеи создания среды для ядерного разоружения
01:22В МИД рассказали о путях решения с США проблемы ДРСМД
01:14Участники встречи СБ ООН по Ливии обеспокоены происходящим в стране
01:10В Ливане более десяти человек пострадали в результате взрыва на АЗС
Лента новостейМолния