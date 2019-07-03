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РИА Новости

Суд продлил арест экс-главы Раменского района Подмосковья Кулакова

Вчера, 18:56
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© АГН "Москва" / Игорь Иванко Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве
© АГН "Москва" / Игорь Иванко
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Серпуховский суд Подмосковья в среду продлил на три месяца арест экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Сарбашев.
"Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября", - сказал собеседник агентства.
По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая в Раменском районе обвиняемый задушил свою 39-летнюю знакомую - заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, после чего скрылся с места происшествия. Кулаков, которому предъявлено обвинение в убийстве по части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство").
Из показаний Кулакова, оглашенных в суде, стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, их романтические отношения были тайными, однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего он пообещал разойтись с ней. Потом они снова возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру, а решили быть вместе с сентября 2019 года. Последняя интимная связь была 30 апреля, после этого с вечера 2 мая она уже не выходила на связь. О ее смерти он узнал 4 мая, домой вернулся в подвыпившем состоянии и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь.
Избрание меры пресечения в отношении бывшего главы Раменского района Андрея Кулакова, обвиняемого в убийстве. 1 июня 2019
2 июня, 02:17
Экс-глава Раменского района не признал вину в убийстве любовницы
Согласно данным экспертизы, в салоне автомобиля Mercedes, который принадлежал Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружены следы двух мужчин.
Дело было возбуждено по заявлению супруга Исаенковой, который сообщил, что около 12 часов ночи 1 мая она уехала на машине из дома из-за того, что ей нужно было помочь каким-то людям. С супругом поддерживала дружеские отношения с 2014 года, официально разведены не были, проживали вместе.
201002
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Московская областьПроисшествия
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