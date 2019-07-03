Суд продлил арест экс-главы Раменского района Подмосковья Кулакова

МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Серпуховский суд Подмосковья в среду продлил на три месяца арест экс-главы Раменского района Московской области Андрея Кулакова по обвинению в убийстве, сообщил РИА Новости его адвокат Артем Сарбашев.

"Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу до 8 октября", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным следствия, в ночь на 2 мая в Раменском районе обвиняемый задушил свою 39-летнюю знакомую - заместителя председателя Общественной палаты Раменского района Евгению Исаенкову, после чего скрылся с места происшествия. Кулаков, которому предъявлено обвинение в убийстве по части 2 статьи 105 УК РФ ("убийство").

Из показаний Кулакова, оглашенных в суде, стало известно, что с Исаенковой они познакомились в 2012 году, их романтические отношения были тайными, однако в 2014 году она скинула переписку супруге Кулакова, после чего он пообещал разойтись с ней. Потом они снова возобновили отношения, в 2017 году стали общаться ближе, сняли квартиру, а решили быть вместе с сентября 2019 года. Последняя интимная связь была 30 апреля, после этого с вечера 2 мая она уже не выходила на связь. О ее смерти он узнал 4 мая, домой вернулся в подвыпившем состоянии и, по словам супруги, сказал, что провожал Исаенкову в последний путь.

Согласно данным экспертизы, в салоне автомобиля Mercedes, который принадлежал Исаенковой, а также на ее теле и белье обнаружены следы двух мужчин.