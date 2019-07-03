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РИА Новости

В Чечне задержали женщину, которая выдавала себя за инвалида

Вчера, 18:44
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ГРОЗНЫЙ, 3 июл – РИА Новости. Полиция в Чечне возбудила уголовное дело о мошенничестве против жительницы Грозного, которая длительное время, притворяясь инвалидом, получала льготы и денежную помощь от государства и благотворительного фонда, и ее сына, сообщает МВД по Чечне.
Ранее ЧГТРК "Грозный" показал сюжет о жительнице Грозного Лизан Исаковой, которая с 2015 года выдавала себя за инвалида первой группы. Она утверждала в интервью журналистам, что после четырех перенесенных инсультов парализована и полностью потеряла зрение. Инвалидность она получила, представив ложные сведения о здоровье. Женщина жаловалась во все инстанции на бездействие властей, рассказывается в сюжете.
После очередного обращения ее навестил спикер парламента Чечни Магомед Даудов и обещал создать все необходимые для комфортной жизни условия. За счет средств регионального фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова в квартире женщины провели капитальный ремонт, купили мебель, бытовую технику. В материале рассказывалось, что правоохранительные органы, заподозрив женщину в обмане, по решению суда установили в ее квартире камеры видеонаблюдения. Запись, на которой женщина после ухода соцработников и сотрудников администрации встает и свободно передвигается по квартире, занимаясь домашними делами, показали по телевидению.
"Сотрудниками отдела полиции №3 УМВД России по (городу) Грозный в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий выявлен факт мошенничества. Установлено, что жительница Грозного вместе со своим сыном, симулируя тяжелое заболевание и представив ложные сведения о состоянии своего здоровья, обратились в соответствующие государственные органы о признании их инвалидами", - говорится в сообщении ведомства.
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Отмечается, что, "не являясь инвалидами, злоумышленники, представив поддельные документы о тяжелом неизлечимом заболевании, незаконно получили денежное пособие в размере более 600 тысяч рублей и за счет государственных средств сделали ремонт своей квартиры в Старопромысловском районе Грозного".
Полиция возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК РФ "мошенничество в крупном размере", санкция которая предусматривает лишение свободы до 10 лет. Злоумышленники задержаны и заключены под стражу.
Случившееся вызвало широкий резонанс в обществе.
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МВД РФЧечняРоссияПроисшествия
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