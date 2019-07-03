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РИА Новости

Эксперты рассказали, чем опасен оставленный под солнцем смартфон

Вчера, 19:02
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкСмартфон
Смартфон
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Жаркая погода, наличие вирусных приложений и механические повреждения смартфона могут привести к его перегреву и даже взрыву, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
Ранее в среду следственное управление СК России по Курганской области сообщило, что в Кургане погиб семилетний ребенок. Следственные органы выясняют обстоятельства его гибели. При этом пользователи соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, сообщают, что у ребенка взорвался в руках мобильный телефон.
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По словам руководителя Агентства кибербезопасности, члена экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгения Лифшица, летом в жару гаджеты легко нагреваются, от этого у них может взорваться батарея.
"Надо не перегревать девайсы, особенно летом и в условиях жары. На зарядке они всегда греются, а если попадут под прямые лучи солнца, то устройство может и взорваться", — сказал он.
Директор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин, в свою очередь, сообщил, что смартфоны могут взорваться от короткого замыкания. "Есть немалая вероятность, что причиной инцидента стала устаревшая проводка и короткое замыкание. Иначе нужно разбираться с конкретной маркой телефона и условиями эксплуатации, поврежденностью батареи и механизмов, могла ли быть нагрузка из-за вирусных приложений", — отметил он.
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