Эксперты рассказали, чем опасен оставленный под солнцем смартфон

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Жаркая погода, наличие вирусных приложений и механические повреждения смартфона могут привести к его перегреву и даже взрыву, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.

Ранее в среду следственное управление СК России по Курганской области сообщило, что в Кургане погиб семилетний ребенок. Следственные органы выясняют обстоятельства его гибели. При этом пользователи соцсети "ВКонтакте" на странице, посвященной Кургану, сообщают, что у ребенка взорвался в руках мобильный телефон.

По словам руководителя Агентства кибербезопасности, члена экспертного совета комитета Госдумы по информполитике Евгения Лифшица, летом в жару гаджеты легко нагреваются, от этого у них может взорваться батарея.

"Надо не перегревать девайсы, особенно летом и в условиях жары. На зарядке они всегда греются, а если попадут под прямые лучи солнца, то устройство может и взорваться", — сказал он.