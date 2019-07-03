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РИА Новости
Пожар на подводном аппарате Минобороны

В Минобороны назвали имя подводника, спасшего гражданского при пожаре

Вчера, 18:39
20166
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкЗдание министерства обороны РФ
Здание министерства обороны РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Спасение гражданского специалиста при пожаре в глубоководном аппарате ВМФ стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева, сообщили в Минобороны.
Как следует из сообщения, именно Соловьев вывел специалиста из охваченного огнем отсека, а затем задраил люк, чтобы огонь не распространился по всему аппарату. После этого офицер продолжил бороться за живучесть корабля вместе с другими членами экипажа.
"Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат", — подчеркнули в военном ведомстве.
В ближайшее время ведомство опубликует список погибших подводников.
Министр обороны России Сергей Шойгу
Вчера, 12:58
Находившиеся в аппарате подводники исследовали гидросферу, заявил Шойгу
Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел 1 июля, его жертвами стали 14 человек. Среди погибших семь капитанов первого ранга, двое из которых являлись Героями России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.
Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, всех погибших представят к государственным наградам. Минобороны окажет их семьям помощь и поддержку.
Подробности произошедшего военное ведомство не раскрывает, так как это относится к категории гостайны.
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Пожар на подводном аппарате МинобороныРоссияСевероморскПроисшествия
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