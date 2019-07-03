В Минобороны назвали имя подводника, спасшего гражданского при пожаре

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Спасение гражданского специалиста при пожаре в глубоководном аппарате ВМФ стало возможным благодаря самоотверженным и грамотным действиям капитана второго ранга Дмитрия Соловьева, сообщили в Минобороны.

Как следует из сообщения, именно Соловьев вывел специалиста из охваченного огнем отсека, а затем задраил люк, чтобы огонь не распространился по всему аппарату. После этого офицер продолжил бороться за живучесть корабля вместе с другими членами экипажа.

"Ценой своих жизней моряки-подводники ликвидировали очаг возгорания, спасли своих товарищей и сохранили глубоководный аппарат", — подчеркнули в военном ведомстве.

В ближайшее время ведомство опубликует список погибших подводников.

Пожар на научно-исследовательском глубоководном аппарате в Баренцевом море произошел 1 июля, его жертвами стали 14 человек. Среди погибших семь капитанов первого ранга, двое из которых являлись Героями России, три капитана второго ранга, два капитана третьего ранга, капитан-лейтенант и подполковник медицинской службы.

Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, всех погибших представят к государственным наградам. Минобороны окажет их семьям помощь и поддержку.

Подробности произошедшего военное ведомство не раскрывает, так как это относится к категории гостайны.