Мужчина с оружием проник в Сербскую патриархию и потребовал 200 тысяч евро

БЕЛГРАД, 3 июл – РИА Новости. Мужчина с пистолетом ворвался в среду в здание Сербской патриархии в Белграде, он взял двух сотрудников в заложники и потребовал 200 тысяч евро, полиции удалось задержать злоумышленника, передает агентство Танюг.
Инцидент произошел днем в среду. Сорокадвухлетний бывший служитель церкви (не духовное лицо) ворвался с пистолетом в здание патриархии в столице Сербии и угрожал двум сотрудникам бухгалтерии, взяв их в заложники, с требованием выдать ему 200 тысяч евро.
"Он не знал, что там нет денег, что речь идет о бухгалтерии и в кабинете сидят два сотрудника, заваленные бумагами", - цитирует агентство источник в кабинете патриарха Иринея.
Отмечается, что помещение, в которое нападавший ворвался, находится вблизи приемной патриарха. Специальное подразделение полиции оцепило здание патриархии и вступило в переговоры с вооруженным мужчиной, которые продолжались час, после чего он был задержан без пострадавших в ходе операции.
"Не знаем, был ли он в здравом уме, я лично не знаю, о каком именно служителе идет речь. Полиция прибыла и сделала свою работу. Важно, что все хорошо закончилось", - приводит агентство слова патриарха Иринея.
Полиция Сербии начала расследование.