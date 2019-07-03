Путин поручил до 15 июля определиться с финансированием высоких технологий

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июля определиться с финансированием развития высоких технологий, в том числе за счет "Роснефти", "Газпрома" и "Транснефти".

Соответствующий перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, прошедшего 6-8 июня 2019 года, опубликован на сайте Кремля.

"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений представить предложения по определению механизмов финансирования отдельных направлений развития высоких технологий путем привлечения средств организаций топливно-энергетического комплекса с государственным участием, включая публичные акционерные общества "Нефтяная компания "Роснефть", "Российские сети", "Газпром", "Транснефть", при условии обеспечения возвратности и доходности указанных средств", - говорится в перечне поручений.

Срок выполнения - до 15 июля 2019 года, ответственный за выполнение - премьер-министр России Дмитрий Медведев.