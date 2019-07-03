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РИА Новости

Путин поручил до 15 июля определиться с финансированием высоких технологий

Вчера, 18:33
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин
Президент РФ В. Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ В. Путин . Архивное фото
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил кабмину до 15 июля определиться с финансированием развития высоких технологий, в том числе за счет "Роснефти", "Газпрома" и "Транснефти".
Соответствующий перечень поручений по итогам Петербургского международного экономического форума, прошедшего 6-8 июня 2019 года, опубликован на сайте Кремля.
"Правительству РФ с учетом ранее данных поручений представить предложения по определению механизмов финансирования отдельных направлений развития высоких технологий путем привлечения средств организаций топливно-энергетического комплекса с государственным участием, включая публичные акционерные общества "Нефтяная компания "Роснефть", "Российские сети", "Газпром", "Транснефть", при условии обеспечения возвратности и доходности указанных средств", - говорится в перечне поручений.
Срок выполнения - до 15 июля 2019 года, ответственный за выполнение - премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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Кроме того, кабмину поручено заключить соглашения о намерениях между РФ и организациями топливно-энергетического комплекса с госучастием, включая "Роснефть", "Российские сети", "Газпром", "Транснефть", для финансирования направлений развития высоких технологий согласно данному поручению. Срок выполнения данного поручения - 31 августа 2019 года, ответственные за выполнение - премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, директор "Роснефти" Игорь Сечин, гендиректор "Россетей" Павел Ливинский, предправления "Газпрома" Алексей Миллер и президент "Транснефти" Николай Токарев.
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Владимир ПутинРоссияЭкономика
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