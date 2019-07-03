В Екатеринбурге совершил аварийную посадку военный Ан-12

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Военно-транспортный самолет Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге из-за отказа одного из четырех двигателей, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В аэропорту "Кольцово" выполнил экстренную посадку военный самолет Ан-12 с отказом двигателя", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, воздушное судно приземлилось благополучно. Обстоятельства инцидента выясняются.