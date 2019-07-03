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РИА Новости

В работе Instagram произошел сбой

Вчера, 18:23
87567
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконка социальной сети Instagram
Иконка социальной сети Instagram
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Иконка социальной сети Instagram. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Пользователи социальной сети Instagram из ряда стран сообщают о сбое в работе сервиса, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Согласно информации на сайте, сбои начались около 15:45 мск. Проблемы были зафиксированы у жителей США, Великобритании, Франции, Португалии, Испании, Италии и других стран. С проблемами столкнулись и жители России, в основном о них сообщают пользователи из Москвы и Санкт-Петербурга.
По данным Downdetector, 89% пользователей Instagram жалуются на проблемы с новостной лентой, жалобы 6% связаны с веб-сайтом соцсети, 3% — с авторизацией.
Instagram — бесплатное приложение для обмена фотографиями и видеозаписями с элементами социальной сети, позволяющее снимать фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также распространять через свой сервис и ряд других социальных сетей. Принадлежит компании Facebook.
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InstagramТехнологии
Популярные комментарии
Это ужасно, ведь кто то не сможет запостить то чем занят, или что ест в данный момент времени.
3 июля, 20:41
vvalidol_85
11130000
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