Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.

Как сообщалось ранее, пожар в селе Чимеево начался, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров.

"Да, найдена… Икона с окладом (накладное украшение на иконах, покрывающее всю иконную доску поверх красочного слоя, кроме нескольких значимых элементов – ред.) сильно пострадали", - сказала собеседница агентства.

Она не смогла уточнить, возможно ли восстановить икону, пояснив, что данный вопрос - в компетенции специалистов.

По данным сайта монастыря, после пожара 1770 года икона оказалась целой, только опалился верхний угол и доска слегка потемнела, а также остались следы ожогов на правой щеке Божией Матери. Уточняется, что чудотворная икона привлекает в монастырь множество паломников, жаждущих исцеления. Летопись храма содержит сотни записей, свидетельствующих о чудесных исцелениях. Икона Царицы Небесной и Богомладенца Христа большого размера − 108 на 89 сантиметров, добавляется на сайте.