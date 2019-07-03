Пользователи What'sApp, Instagram и Facebook сообщили о сбое

"Минус 4 часа в день". Существует ли зависимость от смартфона? Практически никогда не выпускаешь смартфон из рук, засыпаешь рядом с ним по ночам, просыпаешься и первым делом проверяешь ленту в соц.сетях, бесишься, если смартфона нет рядом, при любом удобном случае "залипаешь" в экран, а когда заканчивается зарядка - начинаешь нервничать? Возможно, у тебя зависимость от смартфона.