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РИА Новости

Пользователи What'sApp, Instagram и Facebook сообщили о сбое

Вчера, 18:38
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Пользователи What'sApp, Instagram и Facebook сообщили о сбое в работе сервисов, свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения в популярных интернет-ресурсах.
Согласно информации на сайте, сбои начались около 17.50 мск.
Технические неполадки в работе сервисов в основном наблюдаются в Великобритании, Франции, Германии, США, России и ряде других стран.
Отмечается, что около 91% пользователей What'sApp жалуются на проблемы с подключением к серверу, 6% - на проблемы с сайтом, а 1% - с авторизацией. Пользователи Instagram жалуются на проблемы при загрузке - 83%, со входом - 9% и доступом к веб-сайту - 7%. Пользователи Facebook сообщают о затруднениях с доступом к веб-сайту - 82% и с входом в соцсеть - 17%.
Минус 4 часа в день. Существует ли зависимость от смартфона?
21 декабря 2018, 15:00
"Минус 4 часа в день". Существует ли зависимость от смартфона?Практически никогда не выпускаешь смартфон из рук, засыпаешь рядом с ним по ночам, просыпаешься и первым делом проверяешь ленту в соц.сетях, бесишься, если смартфона нет рядом, при любом удобном случае "залипаешь" в экран, а когда заканчивается зарядка - начинаешь нервничать? Возможно, у тебя зависимость от смартфона.
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WhatsApp Inc.InstagramFacebook, Inc.ТехнологииОбщество
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