Железняк назвал вынужденной мерой приостановление Россией ДРСМД

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о приостановлении действия ДРСМД - это вынужденное решение и ответ на действия США, который позволит сохранить баланс сил и защитить интересы национальной безопасности РФ, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

В среду Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

"Приостановление нашей страной действия ДРСМД, которое сегодня было подписано главой нашего государства, позволит сохранить баланс сил и защитить интересы нашей национальной безопасности. Этот вынужденный шаг России, на который наше государство толкнули разрушительные действия США", - цитирует Железняка его пресс- служба.

Парламентарий подчеркнул, что нет сомнений в том, что Россия, как ответственная страна, всегда будет готова к возвращению за стол переговоров по этой острой проблеме, если будет стремление американской стороны.

"Россия на всех уровнях и международных площадках заявляла о необходимости сохранения ДРСМД и других соглашений, направленных на сдерживание гонки вооружений. Мы предлагали США открытое обсуждение вопроса, но американская партия войны выбрала для общения с нашей страной метод угроз и ультиматумов, который препятствует урегулированию проблемы",- отметил депутат.

Железняк добавил, что приостановка действия ДРСМД является серьёзным испытанием для сложившейся десятилетиями системы глобальной безопасности, которую США ранее намеренно нарушали, а теперь открыто разрушают.