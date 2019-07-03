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РИА Новости

Железняк назвал вынужденной мерой приостановление Россией ДРСМД

Вчера, 18:21
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЧлен Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
Член Комитета Госдумы РФ по международным делам Сергей Железняк
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Подписанный президентом России Владимиром Путиным закон о приостановлении действия ДРСМД - это вынужденное решение и ответ на действия США, который позволит сохранить баланс сил и защитить интересы национальной безопасности РФ, считает член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.
В среду Путин подписал закон о приостановлении действия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
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Военный политолог: нам незачем поддерживать ДРСМДПрезидент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В эфире радио Sputnik эксперт Ассоциации военных политологов Олег Глазунов отметил, что Россия отвечает зеркально на действия США.
"Приостановление нашей страной действия ДРСМД, которое сегодня было подписано главой нашего государства, позволит сохранить баланс сил и защитить интересы нашей национальной безопасности. Этот вынужденный шаг России, на который наше государство толкнули разрушительные действия США", - цитирует Железняка его пресс- служба.
Парламентарий подчеркнул, что нет сомнений в том, что Россия, как ответственная страна, всегда будет готова к возвращению за стол переговоров по этой острой проблеме, если будет стремление американской стороны.
"Россия на всех уровнях и международных площадках заявляла о необходимости сохранения ДРСМД и других соглашений, направленных на сдерживание гонки вооружений. Мы предлагали США открытое обсуждение вопроса, но американская партия войны выбрала для общения с нашей страной метод угроз и ультиматумов, который препятствует урегулированию проблемы",- отметил депутат.
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Россия и США не смогут возродить ДРСМД, считает эксперт
Железняк добавил, что приостановка действия ДРСМД является серьёзным испытанием для сложившейся десятилетиями системы глобальной безопасности, которую США ранее намеренно нарушали, а теперь открыто разрушают.
В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из ДРСМД, обвинив Россию в длительном нарушении договора. Москва все обвинения отвергает. Президент РФ Владимир Путин 2 февраля заявил, что РФ зеркально ответит на решение США выйти из ДРСМД и тоже приостанавливает участие в договоре. Глава государства отметил, что Россия не должна и не будет втягиваться в затратную для Москвы гонку вооружений. При этом Путин добавил, что все предложения РФ по разоружению "остаются на столе и двери открыты", но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по этой проблеме.
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Выход США из договора о РСМДСергей ЖелезнякРоссияБезопасностьПолитика
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