В Красноярском крае подтопило две деревни

Ранее сообщалось о закрытии движения из-за затопления трех участков дорог на востоке края, где паводковая ситуация осложнилась из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. Создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой.

"Сотрудники отдела МВД России по Богучанскому району совместно с представителями МЧС проводят беседы с жителями поселка Октябрьский и деревни Малеево, где вышли из берегов реки Хожо и Чуна. Стражи порядка разъясняют порядок действий на случай подхода воды к жилью… В настоящее время в данных населенных пунктах затоплены огородные участки по улицам Лесхозовская и Малая в поселке Октябрьский и по улице Луговая в деревне Малеево", - говорится в сообщении.