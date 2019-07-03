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РИА Новости

В Красноярском крае подтопило две деревни

Вчера, 18:20
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КРАСНОЯРСК, 3 июл — РИА Новости. Два населенных пункта в Богучанском районе Красноярского края подтоплены, сообщает региональное управление МВД.
Ранее сообщалось о закрытии движения из-за затопления трех участков дорог на востоке края, где паводковая ситуация осложнилась из-за дождей. В Канске был введен режим ЧС. Создан штаб, координирующий действия спасательных служб, из Красноярска прибыл объединенный отряд спасателей со специализированной техникой.
"Сотрудники отдела МВД России по Богучанскому району совместно с представителями МЧС проводят беседы с жителями поселка Октябрьский и деревни Малеево, где вышли из берегов реки Хожо и Чуна. Стражи порядка разъясняют порядок действий на случай подхода воды к жилью… В настоящее время в данных населенных пунктах затоплены огородные участки по улицам Лесхозовская и Малая в поселке Октябрьский и по улице Луговая в деревне Малеево", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что полицейские проводят беседы и профилактические мероприятия по предупреждению мародерства. Также полиция работает в Абанском районе, где река Бирюса подтопила жилые дома и приусадебные участки.
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