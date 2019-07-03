WWF России учредил премию для молодых экологов

Директор природоохранных программ WWF России Виктория Элиас во время интервью на стенде Sputnik на форуме "Арктика – территория диалога" в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы будет ежегодно награждать молодых экологов за достижения в области охраны дикой природы России премией имени Лоры Вильямс - основательницы отделения фонда в нашей стране, сообщила в среду директор природоохранных программ фонда Виктория Элиас.

"В год своего 25-летия мы решили учредить специальную премию в память об основательнице российской программы WWF Лоре Вильямс, которой будем каждый год награждать молодых экологов за достижения в области охраны дикой природы России", - сказала Элиас на торжественной церемонии.

Премия будет денежной, но призовой фонд еще не определен.

Лора Вильямс стояла у истоков создания фонда в России. В 1993 году она приехала в нашу страну, чтобы начать работу в российском отделении WWF. Четыре года Вильямс работала в московском офисе, благодаря ее усилиям был создан заповедник "Брянский лес", отмечают в организации.