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РИА Новости

WWF России учредил премию для молодых экологов

Вчера, 18:15
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкДиректор природоохранных программ WWF России Виктория Элиас во время интервью на стенде Sputnik на форуме "Арктика – территория диалога" в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
Директор природоохранных программ WWF России Виктория Элиас во время интервью на стенде Sputnik на форуме Арктика – территория диалога в Санкт-Петербурге. 9 апреля 2019
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Всемирный фонд дикой природы будет ежегодно награждать молодых экологов за достижения в области охраны дикой природы России премией имени Лоры Вильямс - основательницы отделения фонда в нашей стране, сообщила в среду директор природоохранных программ фонда Виктория Элиас.
"В год своего 25-летия мы решили учредить специальную премию в память об основательнице российской программы WWF Лоре Вильямс, которой будем каждый год награждать молодых экологов за достижения в области охраны дикой природы России", - сказала Элиас на торжественной церемонии.
Премия будет денежной, но призовой фонд еще не определен.
Лора Вильямс стояла у истоков создания фонда в России. В 1993 году она приехала в нашу страну, чтобы начать работу в российском отделении WWF. Четыре года Вильямс работала в московском офисе, благодаря ее усилиям был создан заповедник "Брянский лес", отмечают в организации.
После окончания работы в фонде Вильямс продолжала заниматься охраной природы. Ее последним проектом был "Табун счастья", направленный на поиск нового места лошадей в жизни человека. В минувшем году Лора Вильямс трагически погибла.
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