В Иркутской области восстановили услуги сотовой связи и телевещания

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости/Прайм. Операторы связи восстанавливают оказание услуг связи и вещания в пострадавших от паводка районах Иркутской области, сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

"Операторы связи оперативно восстанавливают оказание услуг связи и вещания в пострадавших от паводка районах Иркутской области. На сегодняшний день услуги мобильной связи и телерадиовещания оказываются в штатном режиме. В процессе восстановления в отдельных подтопленных районах – услуги фиксированной телефонной связи", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, наибольшее количество перерывов в оказании услуг мобильной связи фиксировалось в Тулунском районе Иркутской области. В первые дни наводнения в этом районе не работало 15 базовых станций сети 2G и 18 – сети 3G. Согласно информации операторов "большой четверки", предоставленной Ситуационному центру Роскомнадзора, на сегодняшний день количество неработающих базовых станций снижено до одной-двух. Операторы связи провели все необходимые технические мероприятия, которые позволили увеличить емкость сети, полностью компенсировать работу отключённых базовых станций и сохранить покрытие сетей.

Из-за отсутствия внешнего энергоснабжения в начале подтопления отсутствовало вещание первого и второго цифровых телевизионных мультиплексов в Нижнеудинском и Тайшетском районах. На данный момент услуги телевещания оказываются в полном объеме, уточняет пресс-служба.