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РИА Новости

Путин обсудил с правительством нацпроекты

Вчера, 18:14
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 3 июля 2019
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ. 3 июля 2019
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Владимир Путин провел совещание с членами правительства по вопросу законодательного обеспечения выполнения нацпроектов.
Президент подчеркнул, что все необходимые документы должны быть приняты Думой уже в текущую сессию либо в начале осенней.
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Он также попросил сотрудников своей администрации "держать на контроле" этот вопрос и "помогать правительству в продвижении" законопроектов в парламенте.

"Правительство уже немало сделало в этом направлении, часть базовых законов уже утверждена, часть внесена на рассмотрение в парламент. Важно ускорить их подготовку. Но это не значит, что это нужно делать за счет качества. Суеты здесь никакой быть не должно".

Владимир Путин

О льготных лекарствах

В ходе совещания Путин поручил изучить возможности регионов в области закупки жизненно важных лекарств. Ранее в ходе прямой линии он заявил, что в полном объеме это делается лишь в семи субъектах.
Вице-премьер Татьяна Голикова на совещании в среду отметила, что причина этого — несвоевременное проведение закупок и плохая коммуникация между властью, поставщиками лекарств и больницами.
Она подчеркнула, что подготовлены законопроекты о едином регистре категорий граждан, нуждающихся в льготных лекарствах, и перечне жизненно важных препаратов.
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"Надо сигнал подавать в регионы, чтобы они работали должным образом и чтобы это было у нас не семь регионов, которые по полному перечню работают, а гораздо больше. А тех, у которых нет возможности это делать, — надо просто проанализировать и посмотреть, просто оказывать им содействие и помощь финансами. Надо прямо этим заниматься сейчас", — отреагировал Путин.

Дороги не должны дорожать

Говоря о строительстве дорог, вице-премьер Максим Акимов сообщил, что правительство ведет работу над механизмом по закупке битума. По его словам, главный вопрос — деньги.
Акимов отметил, что изучаются вопросы создания хранилищ на 200-250 тысяч тонн в восьми точках в стране, а также механизма финансовой поддержки и снижения ставок кредитования.
"Если у нас цены будут расти на дорогу, так мы и 50% не построим того, что намечали в национальных проектах", — указал президент.
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Снижать ипотечные ставки

Глава государства поручил Минфину и Центробанку отслеживать ситуацию со снижением ставок по ипотеке. Путин подчеркнул, что правительство должно стремиться к шестипроцентной ставке для льготных категорий.
"Нужно, чтобы люди получали то, о чем мы договорились. Шестипроцентные кредиты должны быть. Надо проверить, как это работает в жизни. Не каждый же месяц мне проводить прямую линию, чтобы выяснить, с чем люди сталкиваются в реальной жизни", — отметил он.

Следить за тарифами на вывоз мусора

В ходе совещания президент призвал следить за ростом тарифов на вывоз мусора. С докладом на эту тему выступил вице-премьер Алексей Гордеев. Он отметил, что разброс по регионам "достаточно большой", а ФАС следит за ситуацией.
Путин в ответ указал на то, что при тщательном контроле роста тарифов "в разы" не было бы.
"Я понимаю, причины, о которых вы сказали, они объективный характер носят, но все-таки рост не должен быть галопирующим. А если это неизбежно, тогда нужно соответствующим образом реагировать", — подчеркнул президент.
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НацпроектыТатьяна ГоликоваАлексей ГордеевВладимир ПутинМосква
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