Вышинский не отказывался от украинского гражданства, заявил адвокат

Руководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019

КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не отказывался от украинского гражданства, а заявлял о готовности сделать это в случае необходимости, заявил его адвокат Андрей Доманский

"Он (Вышинский - ред.) отметил, что в случае необходимости может отказаться от этого (гражданства - ред.). Ели это нужно, если этого требуют, то скажите об этом", - сказал Доманский журналистам, трансляцию вел телеканал "Наш"

При этом он отметил, что президент Украины имеет право лишить гражданства, однако в отношении Вышинского этого сделано не было.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.

Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.