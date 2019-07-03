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РИА Новости
Арест Кирилла Вышинского

Вышинский не отказывался от украинского гражданства, заявил адвокат

Вчера, 18:08
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРуководитель портала "РИА Новости Украина" Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский и его адвокат Андрей Доманский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 3 июл - РИА Новости. Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский не отказывался от украинского гражданства, а заявлял о готовности сделать это в случае необходимости, заявил его адвокат Андрей Доманский
"Он (Вышинский - ред.) отметил, что в случае необходимости может отказаться от этого (гражданства - ред.). Ели это нужно, если этого требуют, то скажите об этом", - сказал Доманский журналистам, трансляцию вел телеканал "Наш".
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева. 3 июля 2019
Вчера, 17:30
Вышинский обвинил прокуроров в Киеве в безразличии к правосудию
При этом он отметил, что президент Украины имеет право лишить гражданства, однако в отношении Вышинского этого сделано не было.
Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Журналисту объявили, что он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене. Максимальное наказание по этой статье предусматривает до 15 лет лишения свободы. Херсонский городской суд 17 мая арестовал Вышинского.
Президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию беспрецедентной, заявив, что Вышинского арестовали "за его прямую профессиональную деятельность, за осуществление его журналистской функции". Москва направила Киеву ноты протеста с требованием прекратить насилие над представителями прессы.
Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян
20 мая, 14:12
Симоньян после инаугурации Зеленского: когда освободят Вышинского?
Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выражал серьезное беспокойство в связи с действиями Киева в отношении РИА Новости Украина. После очередного продления срока содержания Вышинского под стражей Дезир выразил разочарование в связи с позицией Украины и призвал освободить журналиста. Генсек ОБСЕ Томас Гремингер, комментируя ситуацию с Вышинским, подчеркнул, что все страны организации обязались способствовать созданию условий, в рамках которых журналисты могут выполнять свои обязательства в другом государстве-участнике, и поэтому должны соблюдать международные стандарты и не вмешиваться в работу СМИ.
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Арест Кирилла ВышинскогоСитуация на УкраинеКирилл ВышинскийУкраинаВ мире
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