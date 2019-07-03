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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Заседание Синода РПЦ впервые пройдет на Валааме

Вчера, 18:06
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© РИА Новости / Илья Тимин / Перейти в фотобанкСпасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
Спасо-Преображенский собор Валаамского монастыря
© РИА Новости / Илья Тимин
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МОСКВА, 3 июл – РИА Новости. Заседание Священного Синода Русской православной церкви впервые пройдет в Спасо-Преображенском Валаамском мужском монастыре 9 июля, сообщил в среду журналистам руководитель патриаршей пресс-службы священник Александр Волков.
"С 8 по 11 июля состоится ежегодный визит святейшего патриарха Кирилла в Валаамский монастырь. В этом году впервые в Валаамском ставропигиальном монастыре пройдет очередное заседание Священного Синода", - сказал Волков.
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 7-11 июля посетит острова Коневец и Валаам в Карелии. В Коневском Рождество-Богородичном мужском монастыре он совершит Божественную литургию и великое освящение собора Рождества Пресвятой Богородицы.
В день памяти основателей монастыря, преподобных Сергия и Германа Валаамских (11 июля), предстоятель Русской церкви возглавит Божественную литургию в Спасо-Преображенском соборе монастыря.
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Религия и мировоззрениеРусская православная церковьВалаамНовости - Религия и мировоззрение
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