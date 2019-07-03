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РИА Новости

Путин уволил с военной службы заместителя главного военного прокурора

Вчера, 18:03
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Президент России Владимир Путин
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уволил с военной службы заместителя главного военного прокурора генерал-лейтенанта юстиции Александра Никитина, соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
"Уволить с военной службы генерал-лейтенанта юстиции Никитина Александра Павловича", - говорится в документе.
Этим же документом президент указал назначить на пятилетний срок "Владимирова Владимира Александровича - Северо-Западным транспортным прокурором, освободив его от занимаемой должности; Жарикова Олега Олеговича - прокурором Карачаево-Черкесской Республики, освободив его от занимаемой должности; Забатурина Сергея Владимировича - прокурором Московской области, освободив его от занимаемой должности".
Никитин родился в 1961 году в Вологде. В 1983 окончил военно-юридический факультет Военного института по военно-юридической специальности. Заместителем главного военного прокурора был с сентября 2017 года.
Имеет награды: ордена Дружбы, Почета, 14 медалей, нагрудные знаки "За безупречную службу", "За службу в военной прокуратуре". Заслуженный юрист России. Почетный работник прокуратуры.
Президент Владимир Путин
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15541012
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Владимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
Где-то что-то ляпнули?...Где-то вслух инакомыслили?...Скорей что-то в этом роде...явно не борьба с коррупцией или соответствием.....
3 июля, 19:44
Портвейн Стаканович
340007
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