МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин уволил с военной службы заместителя главного военного прокурора генерал-лейтенанта юстиции Александра Никитина, соответствующий указ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

"Уволить с военной службы генерал-лейтенанта юстиции Никитина Александра Павловича", - говорится в документе.

Этим же документом президент указал назначить на пятилетний срок "Владимирова Владимира Александровича - Северо-Западным транспортным прокурором, освободив его от занимаемой должности; Жарикова Олега Олеговича - прокурором Карачаево-Черкесской Республики, освободив его от занимаемой должности; Забатурина Сергея Владимировича - прокурором Московской области, освободив его от занимаемой должности".

Никитин родился в 1961 году в Вологде. В 1983 окончил военно-юридический факультет Военного института по военно-юридической специальности. Заместителем главного военного прокурора был с сентября 2017 года.