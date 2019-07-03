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РИА Новости

В Госдуме назвали избрание Сассоли главой ЕП компромиссным вариантом

Вчера, 17:56
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк считает избрание итальянского социал-демократа Давида Сассоли главой Европарламента наиболее компромиссным вариантом для нынешнего состава ЕП.
По итогам второго тура голосования Сассоли набрал 345 голосов. Для победы необходимо было получить 334 голоса депутатов. Сассоли, 63-летний бывший журналист из Флоренции, является евродепутатом с 2009 года, ранее он был вице-спикером.
"Избрание итальянского социал-демократа Давида-Марии Сассоли главой Европарламента – наиболее компромиссный вариант для нынешнего состава ЕП, в котором сильные позиции после выборов в мае этого года стали занимать евроскептики. Совет Европы попытался сохранить баланс, а также не позволить прорваться на первые позиции новым политикам, настроенным на реформы", - сказал Железняк РИА Новости.
По его словам, несмотря на то, что сам вновь избранный президент ЕП является представителем левого крыла Европарламента, всегда активно выражавшего интересы объединенной Европы, его блок "Прогрессивный альянс социалистов и демократов" не раз призывал к диалогу с Россией.
"Также представители данного объединения в Европарламенте предлагали исключить из санкционных списков всех представителей национальных парламентов Евросоюза и России", - отметил политик.
По словам парламентария, новому главе Европарламента придется учитывать политические, экономические реалии и трансформации, которые происходят в странах Европы.
"Тем более, что явное укрепление позиций правоцентристских сил создало предпосылки для формирования коалиции евроскептиков в обновленном составе Европарламента", - сказал Железняк.
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Европейский парламентГосдума РФЕвросоюзСергей ЖелезнякРоссияВ мире
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