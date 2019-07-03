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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Пожарные ищут пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области икону

Вчера, 17:54
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ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Пожарные, ликвидировав возгорание в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в селе Чимеево Курганской области, ведут поиск чудотворной иконы Божией Матери, находившейся в храме, информирует пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщалось ранее, пожар начался, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров.
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Вчера, 14:45
В Курганской области потушили пожар в мужском монастыре
"В настоящее время на месте происшествия находятся главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин и врио начальника ГУМЧС России по Курганской области Олег Рожков, который руководит работами по разбору конструкций сгоревшего бревенчатого здания и поиску святыни – культурного и духовного наследия зауральцев - Чимеевской иконы Божьей Матери", - говорится в сообщении.
Всего для ликвидации пожара и его последствий было привлечено 44 человека и 20 единиц техники, уточняется в сообщении. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, эвакуация с использованием спецсредств (масок спасаемого, лестниц) не потребовалась, добавляет пресс-центр.
По данным сайта монастыря, после пожара 1770 года икона оказалась целой, только опалился верхний угол и доска слегка потемнела, а также остались следы ожогов на правой щеке Божией Матери. Уточняется, что чудотворная икона привлекает в монастырь множество паломников, жаждущих исцеления. Летопись храма содержит сотни записей, свидетельствующих о чудесных исцелениях. Икона Царицы Небесной и Богомладенца Христа большого размера − 108 на 89 сантиметров, добавляется на сайте.
Деревянный храм в честь явления Казанской иконы Пресвятой Богородицы был в селе Чимеево в Курганской области в конце XIX века. На его основе в 2002 году был организован Свято-Казанский Чимеевский мужской монастырь.
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Религия и мировоззрениеНовости - Религия и мировоззрениеРусская православная церковьРоссияКурганская областьПроисшествия
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