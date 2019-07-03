Пожарные ищут пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области икону

ЧЕЛЯБИНСК, 3 июл – РИА Новости. Пожарные, ликвидировав возгорание в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в селе Чимеево Курганской области, ведут поиск чудотворной иконы Божией Матери, находившейся в храме, информирует пресс-центр ГУМЧС России по региону.

Как сообщалось ранее, пожар начался, по предварительным данным, из-за загоревшегося кондиционера, от которого огонь перешел на кровлю здания. Примерно через два часа пожар ликвидировали на площади 165 квадратных метров.

"В настоящее время на месте происшествия находятся главный федеральный инспектор по Курганской области Артем Пушкин и врио начальника ГУМЧС России по Курганской области Олег Рожков, который руководит работами по разбору конструкций сгоревшего бревенчатого здания и поиску святыни – культурного и духовного наследия зауральцев - Чимеевской иконы Божьей Матери", - говорится в сообщении.

Всего для ликвидации пожара и его последствий было привлечено 44 человека и 20 единиц техники, уточняется в сообщении. Погибших и пострадавших в результате пожара нет, эвакуация с использованием спецсредств (масок спасаемого, лестниц) не потребовалась, добавляет пресс-центр.

По данным сайта монастыря, после пожара 1770 года икона оказалась целой, только опалился верхний угол и доска слегка потемнела, а также остались следы ожогов на правой щеке Божией Матери. Уточняется, что чудотворная икона привлекает в монастырь множество паломников, жаждущих исцеления. Летопись храма содержит сотни записей, свидетельствующих о чудесных исцелениях. Икона Царицы Небесной и Богомладенца Христа большого размера − 108 на 89 сантиметров, добавляется на сайте.