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РИА Новости

Путин подписал закон об участии банков в системе быстрых платежей

Вчера, 17:53
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном присоединении банков к системе быстрых платежей (СБП) Банка России в предусмотренных ЦБ случаях, документ размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно документу, правилами платежной системы Банка России могут быть установлены особенности получения ее участниками услуг в рамках системы, включая случаи обязательности использования этих услуг и указания средств их индивидуализации.
При этом совет директоров ЦБ наделяется полномочиями определения тарифов на услуги в своей платежной системе, а также максимальных значений размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за осуществление переводов денег и предоставление иных услуг в рамках этой платежной системы.
Закон также содержит нормы, касающиеся регулирования деятельности платежных агрегаторов и поставщиков платежных приложений.
Логотип на здании центрального офиса Сбербанка в Москве
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Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале. На сегодня в ней участвуют ВТБ, "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".
При этом крупнейший в стране Сбербанк пока не спешит присоединяться к системе. Он параллельно развивает свою систему денежных переводов, а глава банка Герман Греф не раз выступал против обязательного присоединения банков к СБП.
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Центральный Банк РФВладимир ПутинРоссияЭкономика
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