Путин подписал закон об участии банков в системе быстрых платежей

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об обязательном присоединении банков к системе быстрых платежей (СБП) Банка России в предусмотренных ЦБ случаях, документ размещен на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, правилами платежной системы Банка России могут быть установлены особенности получения ее участниками услуг в рамках системы, включая случаи обязательности использования этих услуг и указания средств их индивидуализации.

При этом совет директоров ЦБ наделяется полномочиями определения тарифов на услуги в своей платежной системе, а также максимальных значений размера платы, взимаемой кредитными организациями со своих клиентов за осуществление переводов денег и предоставление иных услуг в рамках этой платежной системы.

Закон также содержит нормы, касающиеся регулирования деятельности платежных агрегаторов и поставщиков платежных приложений.

Система, позволяющая россиянам переводить деньги по номеру телефона, была запущена в феврале. На сегодня в ней участвуют ВТБ, "Юникредит банк", "Тинькофф банк", Промсвязьбанк, Росбанк, СКБ-банк, Газпромбанк, Альфа-банк, банк "Ак барс", Райффайзенбанк, Газэнергобанк, Совкомбанк, платежный сервис Qiwi и РНКО "Платежный центр" - оператор платежной системы "Золотая корона".