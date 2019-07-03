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РИА Новости

Угроз для туристов из России в Грузии пока нет, сообщил Карасин

Вчера, 17:39
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗаместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
Заместитель министра иностранных дел РФ Григорий Карасин
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ЖЕНЕВА, 3 июл - РИА Новости, Виктория Иванова. Угроз для туристов из России в Грузии пока нет, но безответственные заявления могут к ним привести, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
"Слово "санкции" совершенно неправильно - это адекватная реакция на те угрозы, которые потенциально могли бы существовать для наших туристов. Хорошо, что их пока нет, но они могут возникнуть в любой момент, когда такие призывы следуют... Безответственных заявлений звучит очень много, в этой атмосфере государство должно брать на себя инициативу и делать все, чтобы не пострадали люди, наши граждане", - сказал Карасин.
Он отметил, что Россия "никому не ставит никаких условий".
"Это зависит от всего. Мы никому никогда не ставим никаких условий. Если нормализуется обстановка, если все будет более предсказуемо, мягко и интеллигентно, по-добрососедски... Это творческий вопрос", - добавил замминистра, говоря о возможных сроках снятия ограничений по авиаперевозкам.
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Столицу Грузии 20 июня захлестнули акции протеста, митингующие выступили против участия российских делегатов в сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Радикалы захватывали здание парламента, где находились российские представители. Спецназ разогнал митинг, но 21 июня протесты продолжились. Пострадали 240 человек, более 300 были задержаны. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне протестов в Тбилиси назвала Россию "врагом", заявив, что Москва якобы заинтересована в общественном расколе страны.
Премьер РФ Дмитрий Медведев назвал ее слова непрофессиональными и предположил, что она не вошла в курс дела или искажает ситуацию. Президент России Владимир Путин подписал указ, запретивший российским авиакомпаниям осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию с 8 июля, туристическим операторам и агентам рекомендовано не продавать путевки. Правительству поручено обеспечить возвращение россиян на родину. Минтранс РФ сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России будут приостановлены с 8 июля.
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