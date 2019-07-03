Угроз для туристов из России в Грузии пока нет, сообщил Карасин

"Слово "санкции" совершенно неправильно - это адекватная реакция на те угрозы, которые потенциально могли бы существовать для наших туристов. Хорошо, что их пока нет, но они могут возникнуть в любой момент, когда такие призывы следуют... Безответственных заявлений звучит очень много, в этой атмосфере государство должно брать на себя инициативу и делать все, чтобы не пострадали люди, наши граждане", - сказал Карасин.