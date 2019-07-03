Путин призвал ФАС внимательнее следить за тарифами на вывоз мусора

Глава ФАС Игорь Артемьев в ходе совещания президента с членами правительства рассказал, что ведомством проведены проверки по всей России и с начала года предотвращено более 800 случаев незаконного завышения тарифов. Но есть и некоторые регионы, где были зафиксированы нарушения, "которые генерируются рядом региональных комиссий и комитетов по тарифам, которые нужно просто пресекать". Он добавил, что территориальные органы и в целом весь центральный аппарат ФАС занимаются этим все последнее время.