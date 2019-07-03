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РИА Новости

Путин призвал ФАС внимательнее следить за тарифами на вывоз мусора

Вчера, 17:36
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкЗданиие Федеральной антимонопольной службы России
Зданиие Федеральной антимонопольной службы России
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин призвал Федеральную антимонопольную службу внимательнее следить за ситуацией с незаконным завышением тарифов на вывоз мусора в регионах России.
Глава ФАС Игорь Артемьев в ходе совещания президента с членами правительства рассказал, что ведомством проведены проверки по всей России и с начала года предотвращено более 800 случаев незаконного завышения тарифов. Но есть и некоторые регионы, где были зафиксированы нарушения, "которые генерируются рядом региональных комиссий и комитетов по тарифам, которые нужно просто пресекать". Он добавил, что территориальные органы и в целом весь центральный аппарат ФАС занимаются этим все последнее время.
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"Повнимательнее дальше", - сказал Путин, обращаясь к Артемьеву.
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ФАСВладимир ПутинРоссияОбщество
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