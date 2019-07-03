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РИА Новости

Шесть новых видов обезболивающих появится в России к 2023 году

Вчера, 17:26
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на Петербургском международном экономическом форуме-2019
© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. К 2023 году планируется выпуск еще шести сильнодействующих анальгетиков, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ.
"Московский эндокринный завод организовал производство необходимых лекарственных препаратов – это более 40 готовых лекарственных форм, которые содержат наркотические и психотропные вещества. И до 2023 года планируется выпуск еще шести препаратов, которые будут обеспечивать больных для целей обезболивания", - сказала Голикова.
Также вице-премьер РФ рассказала, что изменилась методика расчета потребности больных в психотропных и наркотических препаратах - теперь расчет ведется от количества больных.
"Мы изменили методику расчета потребности в наркотических препаратах. Если раньше это рассчитывалось от "койки", то теперь это рассчитывается от количества больных, в том числе и потому, что мы разрешили отпуск обезболивающих на дому", - отметила Голикова.
Доктор медицинских наук, профессор и телеведущая Елена Малышева
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