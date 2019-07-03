Шесть новых видов обезболивающих появится в России к 2023 году

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. К 2023 году планируется выпуск еще шести сильнодействующих анальгетиков, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании с членами правительства РФ.

"Московский эндокринный завод организовал производство необходимых лекарственных препаратов – это более 40 готовых лекарственных форм, которые содержат наркотические и психотропные вещества. И до 2023 года планируется выпуск еще шести препаратов, которые будут обеспечивать больных для целей обезболивания", - сказала Голикова.

Также вице-премьер РФ рассказала, что изменилась методика расчета потребности больных в психотропных и наркотических препаратах - теперь расчет ведется от количества больных.