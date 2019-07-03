Трансляцию конкурса имени Чайковского посмотрели 18,5 миллионов человек

МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Международный конкурс имени Чайковского, прошедший в этом году с 17 по 29 июня, посмотрели порядка 18,5 миллионов человек из 192 стран мира, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

"Общее количество просмотров трансляции XVI Международного Конкурса им. П.И. Чайковского, организованной крупнейшим в мире каналом классической музыки Medici.TV, составило 18, 5 миллионов. За событиями крупнейшего в мире состязания классической музыки следили зрители из 192 стран и 13 118 городов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший интерес к конкурсу проявили жители России, Японии, США, Тайваня, Германии, Франции, Китая, Южной Кореи, Италии, Украины.

В пресс-службе также отметили, что по сравнению с 2015 годом аудитория конкурса выросла более чем в два раза, тогда за ним следили жители 11735 городов из 185 стран.