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РИА Новости
Культура

Трансляцию конкурса имени Чайковского посмотрели 18,5 миллионов человек

Вчера, 17:28
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛауреат I премии конкурса пианистов XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского французский пианист Александр Канторов
Лауреат I премии конкурса пианистов XVI Международного конкурса имени П.И. Чайковского французский пианист Александр Канторов
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Международный конкурс имени Чайковского, прошедший в этом году с 17 по 29 июня, посмотрели порядка 18,5 миллионов человек из 192 стран мира, сообщила пресс-служба министерства культуры РФ.

"Общее количество просмотров трансляции XVI Международного Конкурса им. П.И. Чайковского, организованной крупнейшим в мире каналом классической музыки Medici.TV, составило 18, 5 миллионов. За событиями крупнейшего в мире состязания классической музыки следили зрители из 192 стран и 13 118 городов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольший интерес к конкурсу проявили жители России, Японии, США, Тайваня, Германии, Франции, Китая, Южной Кореи, Италии, Украины.
В пресс-службе также отметили, что по сравнению с 2015 годом аудитория конкурса выросла более чем в два раза, тогда за ним следили жители 11735 городов из 185 стран.
Международный конкурс имени Чайковского - крупнейшее событие в мире классической музыки. Он проводится с 1958 года с периодичностью раз в четыре года. За это время конкурс открыл миру имена выдающихся представителей исполнительского искусства современности.
Торжественное открытие XV Международного конкурса имени П.И. Чайковского в Москве
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Назван победитель по специальности "Фортепиано" конкурса Чайковского
100000
КультураМузыкаКонкурс имени П. И. ЧайковскогоМинистерство культуры РФ
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